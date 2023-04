GAUDREAU, Anita Ladouceur



Au CHUL, le 6 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Anita Ladouceur, épouse de monsieur Jacques Gaudreau. Elle était la fille de feu dame Marguerite Girard et de feu monsieur Mandoza Ladouceur. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans la chapelle à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses enfants : Michel (Nathalie Thériault) et Josée (Ludovic Camatte); ses petits-enfants : Olivier Gaudreau, Maxime Gaudreau (Bianca Ugolini) et Sarah Gaudreau; ses frères et sœurs : Jean, Antoine, Bernard, Marie et Monique; sa belle-sœur Francine Descôteaux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du CHUL pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (Québec), G1K 6M7, Tel : 418-524-2626, www.gilleskegle.org