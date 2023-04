LABBÉ, Jules



À son domicile, le 3 avril 2023, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jules Labbé, époux de dame Lise Simard. Il était le fils bien-aimé de feu dame Lauréanne Bouchard et de feu monsieur Lucien Labbé. Natif de Saint-Laurent, Ile d'Orléans, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses fils : Serge (Micheline Forgues) et Bruno; ses frères et sœurs : Sylvie, sa filleule (Guy Renaud), André, Diane, Nicole, Lucie (feu Réjean Lapointe), feu François, feu Denis, Laurent, Jacques (Denise Pilote), Jacqueline (Claude Morency), feu Jean-Pierre (Solange Dionne) et Conrad (Louise Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : André (Lucille Phaneuf), Claude (Yolande Labbé), Claudette, feu Gisèle et feu Ronald ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC Chauveau pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.