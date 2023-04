BÉDARD, Harold



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Harold Bédard, fils de feu madame Germaine Paquet et de feu monsieur Omer Bédard. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil son frère et sa belle-soeur: feu Jean Claude Bédard (feu Marie-Marthe Godbout) sa soeur et son beau-frère: Lorraine Bédard (feu Robert Casse); ses neveux et sa nièce: Stéphane Casse, Nathalie Casse (Claude Doucet), François Bédard, Rémi Bédard. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François D'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.