LEAHY, Paul A.



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 24 février 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul Leahy, époux de feu Charlotte Poulin, ami de madame Yolande Laverdière. Il était le fils de feu Wilfrid Leahy et de feu Adine Blouin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 10h, pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Chantal Lepage); ses petits-fils : Gabriel (Catherine Pouliot), Raphaël (Lay-Kim Heng) et Charles-Antoine (Stéphanie Lachance); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Justine, Jade, Kira, Robin et William; plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces des familles Poulin et Leahy ainsi que ses amis. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC Beauport et celui des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.