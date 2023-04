4 astuces pour un frigo bien organisé

Le ménage du « printemps » a disparu chez nous. C’est le printemps tout le temps ! Ce serait super, n’est-ce pas ? Mais je parle plutôt de mon organisation qu’on maintient à l’année.

Je ne saurai jamais si mon organisation vient d’un réel TOC (trouble obsessif compulsif) non diagnostiqué puisque personne ne s’en plaint ni à la maison ni à mon studio

1. Avoir son bien-être à cœur

Avec les années, j’ai bien compris que la santé est une affaire globale. Ça commence dans l’assiette. Ça prend une bonne nuit de sommeil, un corps hydraté, qui bouge et qui rit tous les jours. Ce dernier critère est celui que j’ai ajouté à ma liste quand je suis devenue maman. Une famille sans humour, ce n’est pas la même galère. On veut le meilleur pour nos amours, et avoir un frigo organisé est l’un des éléments qui ont eu le plus d’impact sur notre bien-être.

2. Faire une rotation des aliments

Le classement, c’est naturel chez nous. Quand j’étais enfant, on vivait dans un environnement ordonné et on recyclait à peu près tout. Je continue de plus belle. J’achète des vêtements de seconde main, je revends tout dans mes désormais célèbres ventes de garage deux fois par année depuis plus de quinze ans. La rotation des aliments dans le frigo, quand on arrive de l’épicerie, c’est incontournable. La grande révolution a été celle de me procurer des bocaux, des contenants de conservation et des caissons transparents. On voit tout ! Ça inspire, ça ouvre l’appétit, ça motive. C’est la clé du vrai changement.

3. Utiliser des contenants en verre

C’est un virage que j’ai pris en douceur pour amortir les coûts. J’ai commencé par des plats de conservation en verre. Ils peuvent aller directement au micro-ondes, en lunch si c’est un restant. C’est tellement plus agréable de manger dans un plat en verre que dans du plastique. C’est comme boire un verre de bulles dans un verre de styromousse. C’est juste non.

Ensuite, j’ai commencé à accumuler les célébrissimes et classiques pots Mason. Je les adore. J’y corde à peu près n’importe quoi, mais surtout une belle variété de noix à griller pour la finition magique d’un nombre incalculable de recettes. Puis, j’ai reproduit dans mon frigo le même système de compartiments que dans toute ma maison. Ma tête aime remplir des cases dans mes projets professionnels comme dans l’organisation de mon rangement. Toute la famille suit, c’est tellement logique. Chaque chose est à sa place.

4. Garder une discipline anti-gaspillage

Je ne gaspille plus. J’ai fini par connaître la durée des aliments par cœur. Je sais qu’un chou dure un mois; râpé, il dure une semaine de moins. C’est comme à la course à pied, je connais exactement le nombre de kilomètres qui me sépare de tous les lieux où je vais en courant. Question d’habitude. Je cuisine parfois en fonction de la maturité de certains aliments, parfois selon les restants. Je sais quels aliments peuvent être lavés sans accélérer leur mûrissement. C’est pour ça que je me lave peu. Je blague ! Je voulais vérifier si vous suiviez. Je connais le nombre d’ingrédients variés que peut contenir mon frigo. C’est comme apprendre une nouvelle langue, c’est à force de pratique qu’on l’apprend sans trop s’en rendre compte.

J’aimerais bien qu’on me surnomme la Paul Houde du frigo. Je n’ai pas son génie, je suis simplement disciplinée.