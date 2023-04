6 choses à savoir sur «Super Mario Bros. le film»

Mario, le plombier mascotte de Nintendo, et son frère Luigi arrivent au cinéma pour... sauver la princesse Peach. Levons le voile sur cette production animée avec ces six faits.

Tout commence lorsque Mario (voix, en version originale, de Chris Pratt) et Luigi (voix de Charlie Day) réparent une conduite d’eau à Brooklyn. Car ils se retrouvent soudainement transportés dans un royaume magique... mais sont vite séparés et Mario se lance alors à la recherche de son frère. On s’en doute bien, il y rencontrera Toad (voix de Keegan-Michael Key) et la princesse Peach (voix d’Anya Taylor-Joy). Mais des dangers le guettent, car Bowser (voix de Jack Black) et Donkey Kong (voix de Seth Rogen) sont également de la partie.

Critiques

Lorsque les studios ont annoncé que Chris Pratt allait doubler Mario, les critiques ont fusé de toutes parts. L’acteur est revenu sur le sujet lors d’une entrevue avec nos confrères de «Gizmodo». «Oh, je comprends parfaitement. Mario a des admirateurs passionnés et j’en fais partie. Je comprends que la majorité des gens ne veut pas que quelque chose comme ça soit un ratage. Et ils l’expriment. Et ils sont prudents. Et je les en remercie.» Et que les inconditionnels sachent également que Charles Martinet, le doubleur anonyme de Mario et Luigi dans les jeux vidéo depuis plus de 30 ans, fera une apparition vocale dans le long métrage.

Thème

Produit par Chris Meledandri, le père des «Minions» et Shigeru Miyamoto, créateur du jeu vidéo, scénarisé par Matthew Fogel et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic («Teen Titans GO!»), «Super Mario Bros. le film» possède un message fort. «Le thème le plus important du film est la persévérance. Nous insistons sur le fait de ne jamais abandonner. La seule manière de perdre à un jeu «Super Mario Bros.» est en abandonnant. Si l’on continue à jouer, on s’améliore et on vainc Bowser. C’est donc devenu la thématique du film», a ainsi souligné Aaron Horvath.

Jeu

Tous les membres de l’équipe du film sont des amateurs des jeux. Chris Pratt a ainsi indiqué avoir passé des heures à s’amuser sur sa console. «J’ai joué à ce jeu des centaines d’heures, probablement un bon millier. J’adorais le bruit des pièces, des fleurs, d’entendre les points... Enfant, j’étais hypnotisé par toutes ces choses qu’on retrouve dans le film.» Pour Charlie Day, c’est le jeu «Donkey Kong» qui a été le déclencheur. «Je me souviens d’avoir commencé à y jouer. Mais je n’ai réalisé que Mario et Donkey Kong faisaient partie du même univers que lorsque j’ai eu Super Mario Bros.»

Aucun changement

Dans le film, Donkey Kong parle et il a la voix, aisément reconnaissable, de Seth Rogen. L’acteur n’a pas fait mystère de sa décision de ne pas prendre d’accent particulier pour donner vie à son personnage de gorille. «J’ai été très clair dès le début: je ne fais pas de voix spéciale. J’ai prévenu les réalisateurs que, s’ils me voulaient pour le film, j’allais garder ma voix.»

Recherches

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Chris Pratt a effectué des recherches pour son rôle vocal de Mario. «L’original, doublé par Charles Martinet, est iconique. Considérant que Mario est le personnage de jeu vidéo le plus connu de tous les temps, il était indispensable de trouver la bonne voix. Dès les débuts du projet, nous avons parlé de l’importance de faire en sorte que ma voix s’appuie sur des tonalités émotives pendant 90 minutes. J’ai alors essayé différents tons, plusieurs inflexions et, finalement, j’ai trouvé la voix que vous entendez dans le film.»

Chanson

Jack Black, interprète de Bowser et grand habitué du doublage de films d’animation, s’est amusé à chanter une pièce dans laquelle son personnage déclare sa flamme pour... Peach.