6 types de BBQ et 3 questions pour choisir le bon

La saison du BBQ frappe à nos portes et avec l’arrivée du beau temps vient aussi l’envie de se procurer un nouvel appareil de cuisson. Avant de faire un achat impulsif, il faut d’abord identifier ses besoins. Est-ce que la fumaison est quelque chose qui vous intéresse ? Êtes-vous prêts à consacrer plus de temps à la préparation de mets ? Est-ce que vous recherchez le goût authentique du BBQ ? Il faut d’abord trouver les réponses à ces questions avant de rechercher un nouveau gril.

Propos tirés du livre Jouer avec le feu. Recettes et techniques pour maîtriser le BBQ et le fumoir, publié aux Éditions du Journal.

La polyvalence d’un appareil est primordiale. Certains passionnés comme moi ont plusieurs BBQ à leur disposition, mais si j’avais à en choisir un seul, ce serait sans aucun doute un BBQ au charbon de type kettle. Avec ce type d’appareil, il est possible d’effectuer tout type de cuisson. De la fumaison aux grillades en passant par les cuissons lentes, il s’agit du BBQ de prédilection de plusieurs grillardins professionnels. Le rapport qualité/prix est imbattable et il est possible d’ajouter une multitude d’accessoires à faible coût.

Il faut prendre le temps de bien choisir son BBQ et de prendre en considération son budget ainsi que l’utilisation désirée. Voici un petit guide pour vous guider dans la prise de décision. Bon BBQ !

PROPANE

Les BBQ au propane sont les plus populaires à cause de leur simplicité d’opération. De plus, l’offre sur le marché répond à toutes les gammes de budget. Ils offrent une chaleur constante sur demande et requièrent peu d’entretien. La cuisson indirecte se fait sans casse-tête et en toute simplicité à l’aide des brûleurs. Le fumage est aussi possible en se procurant un labyrinthe à fumée. Cependant, son efficacité laisse à désirer dans ce type de BBQ en raison du manque de circulation d’air. Ce type de BBQ est parfait pour effectuer des grillades ou des cuissons rapides.

Prix : 2 à 3 /5

Difficulté : 1 /5

Espace de cuisson : 3 /5

Entretien : 1/5

Attention, plus de BTU ne veut pas dire plus de chaleur !

La puissance d’un BBQ au propane se calcule en BTU. Le BTU est une unité de mesure qui calcule la quantité de combustible utilisée. Pour avoir une idée de l’efficacité d’un BBQ au propane, il faut diviser le nombre de BTU par la surface de cuisson en pouces carrés. Plus le résultat est élevé, plus le gril sera performant. Dans ce calcul, il ne faut pas tenir compte du brûleur latéral s’il y en a un ; souvent les manufacturiers incluent les BTU de ce brûleur, mais il faut le soustraire lors du calcul d’efficacité.

FUMOIR VERTICAL

Les fumoirs verticaux sont idéaux lorsque vous avez besoin d’un fumoir qui prend peu d’espace, mais qui offre quand même un bon espace de cuisson. Ils sont offerts avec différentes formes de combustible : charbon, granules, propane et électrique. Comme le nom l’indique, ils se limitent au fumage, mais avec certains modèles, il est possible d’effectuer une cuisson indirecte. Ils sont composés de deux parties, soit une chambre à combustion et une chambre de cuisson, et leur fonctionnement est assez simple. La fumée passe d’une chambre à l’autre et sort par une cheminée, laissant au passage son arôme sur les aliments. Selon le combustible utilisé, son entretien peut s’avérer complexe ; il est donc bien important de suivre les indications du manufacturier avant et après son utilisation.

Prix : 3/5

Difficulté : 2/5

Espace de cuisson : 4/5

Entretien : 3/5

CHARBON

Les fumoirs au charbon de type Kettle ou Kamado sont de plus en plus populaires. Il s’agit souvent du premier achat lorsqu’on veut passer à une autre étape après le BBQ au propane. Ils peuvent servir à la fois de BBQ, de fumoir, de four à pizza ou de gril style argentin avec l’ajout de certains accessoires. Le combustible au charbon amène un goût distinct et recherché auprès des amateurs et l’ajout de différentes essences de bois sous forme de morceaux (chunks) crée un profil de saveurs plus poussé. L’utilisation de briquettes est aussi utilisée dans ce type de fumoir pour certaines cuissons qui nécessitent une température stable.

Prix : 2/5

Difficulté : 3/5

Espace de cuisson : 2/5

Entretien : 2/5

FUMOIR DÉCALÉ

Les fumoirs décalés constituent un choix intéressant pour ceux qui désirent un plus grand espace de cuisson. La gestion de la chaleur et de la fumée se fait à partir de la chambre à combustion, qui est installée sur le côté de la chambre de cuisson, d’où provient le nom de ce type de BBQ. On les utilise principalement comme fumoir, car la cuisson directe est impossible en raison de l’éloignement de la source de chaleur. Son utilisation demandera une surveillance constante et la courbe d’apprentissage sera longue. Il faudra être patient avant d’obtenir un bon résultat sur ce type de fumoir. Cependant, une fois la bonne technique maîtrisée, les résultats obtenus offrent le plus grand sentiment du devoir accompli. Il est grandement conseillé d’utiliser des buchettes de bois dur pour alimenter votre feu. Cette option sera moins coûteuse que l’utilisation du charbon conventionnel et amènera un goût de fumée plus prononcée. Faites attention aux fumoirs bon marché de ce type ; trop souvent, le matériel dans lequel il est fabriqué est de mauvaise qualité et il sera plus difficile de garder la chaleur à l’intérieur.

Prix : 4/5

Difficulté : 5/5

Espace de cuisson : 5/5

Entretien : 1/5

GRANULES

Les BBQ aux granules sont à la fois un BBQ, un fumoir et un four extérieur. Très polyvalents et simples d’utilisation, ils sont une bonne option pour les débutants, car la gestion de la température se fait de façon électronique. Tel un four conventionnel, il suffit de régler le BBQ à la température désirée et le reste se fait tout seul. Il y a plusieurs modèles sur le marché avec un large éventail de prix, mais cette tranquillité d’esprit vous fera débourser un peu plus que les BBQ au charbon. Il faut aussi être minutieux quand vient le temps du nettoyage, car un mauvais entretien peut causer des dommages ou amener des codes d’erreur lors d’une cuisson. Ce type de BBQ fonctionne à l’électricité, il faut donc prévoir une prise de courant à proximité. À noter que ce type de fumoir offre un goût de fumée moins prononcée que les autres modes de fumage conventionnels.

Prix : 3/5

Difficulté : 1/5

Espace de cuisson : 4/5

Entretien : 4/5

FOYER EXTÉRIEUR

Les foyers extérieurs sont un retour aux sources, puisque c’est de cette façon que tout a débuté. Il suffit de creuser un trou, de mettre des blocs de ciment réfractaire autour, et le tour est joué ! La gestion de la chaleur peut toutefois être complexe : trouver le bon ajustement à la grille de cuisson est la clé. L’avantage de cette technique primitive est que l’on peut installer notre espace de cuisson à n’importe quel endroit et adapter la surface de cuisson selon nos besoins. Ne vous laissez pas charmer par l’idée qu’il s’agit d’une option peu coûteuse, puisque certains accessoires peuvent faire grimper le prix final du projet de façon vertigineuse.

Prix : 1/5

Difficulté : 4/5

Espace de cuisson : 3/5

Entretien : 1/5