PEPIN, André



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 28 janvier 2023, à l'âge de 83 ans et 4 mois, est décédé monsieur André Pepin, époux de madame Lucette Isabelle, fils de feu madame Jeannette Bélanger et de feu monsieur Rosario Pepin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils : Jocelyn (Estelle Rhéaume) et Tony (Caroline Tremblay); ses petits-enfants : Stéphanie (Tom Saucier-Plourde) et Simon (leur mère, Jacinthe Jean), Jacob et Mégane; ses frères : Raynald (Micheline Trudel) et Marcel, sa soeur Line (Richard Laforest), sa belle-soeur Janine Hébert (feu Yvon) et sa belle-famille Isabelle : Raymonde, Marie-Claire, Marie-Rose, Gilles et Marcel Gingras (feu Rolande), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :de 9h à 11h45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Merci à l'équipe du CHSLD de Lévis, spécialement au 5ième étage, les habitations des bâtisseurs, pour leur dévouement, leur gentillesse et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél. : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org ou la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 1 888 387-1230, site web: www.alzheimerchap.qc.ca