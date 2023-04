Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Prendre le temps pour N Nao

Photo de Charles Marsolais-Ricard fournie par Mothland

Sous le nom d’artiste N Nao, Naomie de Lorimier propose un album qui porte bien son nom. L’eau et les rêves est une proposition musicale naturaliste et sophistiquée qui plonge dans une douce torpeur onirique dont on ne cherche pas à se tirer. À cheval entre indie folk et pop rêveuse, les chansons de N Nao, qui dépassent souvent les cinq minutes, se déploient sans urgence en commandant à l’auditeur qu’il prenne un temps d’arrêt pour les apprécier à leur juste valeur. À découvrir.

► Où : sur les plateformes d’écoute

—Cédric Bélanger

Coco ferme

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après avoir eu un beau parcours en salle, le film familial Coco ferme, 25e long métrage de la série des Contes pour tous, vient de débarquer sur Club illico, juste à temps pour le long week-end de Pâques. S’inscrivant dans la lignée des grands classiques de la franchise (La guerre des tuques, Bach et Bottine, etc.), Coco ferme raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans qui déménage, contre son gré, en campagne, avec son père. Pour tromper l’ennui, il décidera de créer une ferme de 500 poules pondeuses avec son cousin et une jeune fille du coin. Le film idéal à voir en famille cette fin de semaine...

► Où : sur Club illico

—Maxime Demers

Un délice pour les oreilles

Pour souligner le 50e anniversaire de l’opus Dark Side of the Moon, Pink Floyd vient de lancer l’intégralité de cet album dans une superbe version en concert enregistré en 1974 au Wembley Empire Pool à Londres. Cet enregistrement en spectacle se retrouvait déjà sur les coffrets Immersion et Experience de cet album mythique du quatuor anglais. La prise sonore est de très grande qualité et il fait bon de remonter dans le temps et replonger dans cet album marquant de l’histoire du rock. Un délice pour les oreilles.

► Où : en CD, en vinyle, en numérique et sur les plateformes d’écoute

—Yves Leclerc

Et un délice pour les yeux

Photo fournie par la maison d’édition Cardinal

Les Éditions Cardinal frappent un grand coup avec la publication de ce superbe album anniversaire célébrant les 50 ans de l’album culte The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Les photos en noir et blanc (du photographe Jill Furmanovsky et l’équipe Hipgnosis) offrent une incursion inédite dans les coulisses de la tournée de 1972 à 1975 de cet opus devenu l’un des plus vendus de l’histoire. (Psst : les légendes de toutes les photos se trouvent à la toute fin du livre.) Les croquis de la pochette de l’album et les vieilles affiches de concert complètent ce moment unique passé en compagnie de David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Richard Wright.

► Pink Floyd The Dark Side of the Moon 50e anniversaire : aux Éditions Cardinal

—Sarah-Émilie Nault