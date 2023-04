Après 17 ans de mariage et 3 enfants, ils découvrent qu’ils sont cousins

Après avoir pris un test ADN pour en savoir plus sur leurs racines familiales, un couple marié avec trois en enfants du Colorado ont découvert qu’ils étaient cousins, a rapporté «People».

C’est dans une vidéo TikTok devenue virale que Celina Quinones a partagé la nouvelle.

En juillet 2006, Celina et Joseph Quinones se sont mariés.

«Nos grand-mères semblaient se ressembler beaucoup, et elles s’entendaient bien, mais il n’y a jamais eu de déclic», se souvient Celina.

«Je ne l’avais jamais vue aux réunions de famille, ni aux enterrements ou aux mariages», raconte pour sa part Joseph.

10 ans après s’être mariée à son époux, Celina a commencé à faire des recherches concernant son arbre généalogique sur MyHeritage. C’est en commandant des tests d’ADN qu’ils ont appris qu’ils étaient cousins.

«Lorsque les tests d’ADN sont arrivés, nous avons fait nos prélèvements, nous les avons envoyés par la poste et ils sont partis. Nous avons reçu les résultats et j'ai fait une recherche sur l'arbre généalogique ADN. J’ai vu que le nom de mon mari apparaissait là. Et je me suis dit : 'Oh non'», témoigne Celina.

«J'étais sous le choc. J'étais un peu déprimée, pour être honnête. Mais nous avions déjà trois enfants et ils étaient tous en bonne santé», poursuit celle qui a remis en question son couple un certain temps.

Au final, les deux amoureux ont décidé de rester ensemble malgré la nouvelle.

Selon les tests d’ADN, Celina et Joseph sont cousins du deuxième au septième degré. Par exemple, un arrière-grand-parent serait leur parent le plus proche.