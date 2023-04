Autiste et majeur

Photo fournie par le Fondation

La Fondation Autiste & majeur a profité du lancement de la première campagne majeure de financement de l’organisme Intégration TSA (Intégration des adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme), présidée par la présidente et cheffe de l’exploitation Desjardins Groupe d’assurances générales, Valérie Lavoie, pour annoncer un investissement de 250 000 $ dans le projet Libellule. Ce projet propose un accompagnement adapté visant à permettre aux personnes autistes qui ont besoin d’un accompagnement tout au long de leur vie de s’épanouir dans des activités socioprofessionnelles et ainsi retrouver un équilibre de vie. La Fondation Autiste & majeur s’engage à soutenir une initiative d’activité socioprofessionnelle pour les adultes autistes à Québec. Renseignements : fondationautisteetmajeur.com/ Sur la photo, dans l’ordre habituel : Johanne DeBlois, présidente du CA Intégration TSA ; Julie Lahaye, directrice générale Intégration TSA ; Valérie Lavoie, présidente d’honneur de la campagne majeure Intégration TSA, et Anne-Marie Day, directrice générale de la Fondation Autiste & majeur.

Directrice des études

Photo fournie par le Cégep

Le mandat de Sophie-Emmanuelle Genest (photo) à titre de directrice des études au Cégep de Sainte-Foy a été renouvelé pour un terme de cinq ans, soit jusqu’en juillet 2028. Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en neurobiologie, d’un baccalauréat en biologie de même que d’un certificat en psychologie de l’Université Laval, elle œuvre depuis 2006 au Cégep de Sainte-Foy. Elle a d’abord enseigné au Département de biologie de 2006 à 2012 et, par la suite, a assumé les fonctions de coordination de ce département entre 2010 et 2012. En 2012, elle obtenait le poste de coordonnatrice responsable des conditions de travail des enseignants à la Direction du personnel et des affaires corporatives. En 2015, elle accédait au poste de directrice adjointe des études, au service de gestion pédagogique, et en juillet 2018, un premier mandat à la Direction des études lui était confié.

Nouvelle DG

Photo fournie par le Réseau BIBLIO

Nathalie Bellemare (photo) est la nouvelle directrice générale du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent. Elle est entrée en fonction le 1er avril dernier au centre administratif, rue Saint-Pierre, à Rivière-du-Loup. Ayant œuvré plusieurs années en gestion de projets dans le secteur privé, madame Bellemare assume donc la relève de Jacques Côté, qui a pris sa retraite. Parmi ses dossiers prioritaires, elle envisage le développement à plus grande échelle de l’activité « Livre en fête », la mise en œuvre de nouvelles ressources numériques, la croissance des services et la bonification des alliances au sein du milieu culturel. Deux centres de services desservent le Réseau, à Rivière-du-Loup et à Sainte-Angèle-de-Mérici. Acteur majeur de l’implication dans la vie culturelle, le Réseau a contribué à faire lire près de huit millions de livres aux adeptes de la région depuis le début des années 1980.

Anniversaires

Photo courtoisie Steven Blaney

Steven Blaney (photo), ex-député conservateur de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, 58 ans... Robin Wright, actrice américaine (Claire Underwood dans House of Cards), 57 ans... Patrick Drolet, comédien et acteur québécois, 49 ans... Patricia Arquette, actrice américaine, 55 ans... Julian Lennon, fils de John et de Cynthia Lennon, 60 ans... Jean-Jacques Pichette, président de Voyages Inter Pays inc., ex-joueur des Citadelles et des As de Québec, et père de Dave, 90 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 8 avril 2022 : Yves Massicotte (photo), 87 ans, comédien québécois qui a connu une carrière de plus de 70 ans au théâtre et à la télévision et notamment connu pour ses rôles dans les séries télévisées jeunesse Les 100 tours de Centour, Fanfreluche et La boîte à surprise... 2020 : Pat Stapleton, 79 ans, ancien défenseur de la LNH (Boston-Chicago) et de l’AMH (Chicago, Indianapolis et Cincinnati)... 2018 : Lise Le Bel, 71 ans, ex-animatrice qui a fait les belles années de Radio-Québec (Télé-service)... 2016 : Roland Dulac, 85 ans, cofondateur des Croustilles Dulac... 2015 : Le cardinal Jean-Claude Turcotte, 78 ans, ancien archevêque de Montréal... 2014 : Freddy Grondin, 84 ans, l’un des grands de l’histoire de la radio et de la télé à Québec (CKCV-Télé-4)... 2013 : Margaret Thatcher, 87 ans, première ministre de la Grande-Bretagne (1979-1990)... 2012 : Jack Tramiel, 83 ans, homme d’affaires américain, fondateur de Commodore International, puis directeur d’Atari... 1997 : Albert Malouf, 80 ans, ex-juge québécois... 1994 : François Rozet, 95 ans, comédien d’origine française... 1973 : Pablo Picasso, 91 ans, peintre espagnol.