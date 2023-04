Conçus pour les dames

Lorsqu’on souhaite profiter à plein de la nature, on a intérêt à être bien habillé afin de faire face à toutes les conditions que l’on peut affronter sur le terrain.

Lors d’une récente visite au Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec, j’ai rencontré une personnalité montante de l’industrie qui est très active sur les réseaux sociaux, Roxane Dupuis, de Princeville.

Cette passionnée pratique les activités de prélèvement depuis une décennie. Elle et son chum sont tellement crinqués qu’ils se marieront sur la glace, l’an prochain, à leur centre de pêche blanche à Bécancour qui se nomme Jox Fishing.

Découverte

Passant plus de 100 jours par hiver à la pêche sur glace, elle a découvert les produits DSG Outerwear il y a cinq ans et elle les porte depuis ce temps. Elle a tellement aimé la marque qu’elle en est devenue cheffe d’équipe et responsable média sociaux pour le marché francophone.

Spécificités

Ce qui distingue les produits de cette entreprise du Wisconsin, disponibles chez plusieurs marchands québécois, c’est qu’elle se spécialise dans la confection de vêtements adaptés aux besoins des femmes dans une gamme allant de 2X small à 5X large.

Tous les produits chauffants ou spécialisés pour la chasse, la pêche, la pêche blanche, la motoneige et même éventuellement pour le travail sont cintrés afin d’épouser les formes féminines. Ils sont également munis du drop seat, qui est un panneau à glissière s’ouvrant latéralement vers l’arrière, spécifiquement pensé pour faciliter les besoins naturels des dames.

Les pantalons sont dotés de boutons-poussoirs à l’intérieur, à la hauteur des chevilles, pour ajuster la longueur des jambes en fonction de la physionomie de celles qui les portent.

Leur gamme comprend des vêtements flottants, complètement hydrofuges, chauffants, qui respirent, offrant une protection solaire et plusieurs accessoires.

Pour en savoir plus, lorgnez du côté de Facebook et Instagram à DSGFrançais ou sur GFWdistributions.ca.