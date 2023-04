GUAY, André



À l'Hôpital Laval, le 23 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Guay. Il était l'époux de dame Denise Boulanger et le fils de feu dame Noëlla Lessard et de feu monsieur Rolland Guay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :, de 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre la seule femme de sa vie, son épouse Denise Boulanger; ses enfants : feu André Jr., Alain (Sylvie Fortin), Linda, Denis (Linda Hains), Francine (Guy Malfait), France (Carl Blanchette), Johanne (Raymond Boudreault) et Nathalie (Steve Laplante); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boulanger : Jacqueline, Dina (Claude Verreault), Diane, André, Desneiges, Danielle, Alphonse (Lise); plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s, ainsi que tous les membres des deux familles qui nous ont quittés. La famille tient à remercier le personnel de l'équipe de jour, de soir et de nuit du 4e étage de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, au 9797, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0, tél.: 418-827-3782, poste 2700, site Web : www.sanctuairesainteanne.org/fr/don