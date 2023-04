BOUTET, Pierre



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 1 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Pierre Boutet, époux de feu madame Pierrette Lagueux, fils de feu madame Eugénie Falardeau et de feu monsieur Pierre Boutet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, l'après-midi même. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Pierre (Louise), Denis (Sandra), Alain (Véronique); ses petits-enfants: Véronique, Vincent, Anne, Sandra et Dylan, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses nombreux frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Antoine, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en vêtements ou en argent, à la friperie du CHSLD St-Antoine, ou encore, aux CHSLD de votre choix, venir en aide aux gens dans le besoin.