DUBEAU, Roland



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Roland Dubeau, le 11 mars 2023, à l'âge vénérable de 92 ans. Il était le fils de feu monsieur Albert Dubeau et de feu dame Yvonne Lacombe " sa mère bien-aimée ". Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9h00 à 11h30.suivie d'une réception au complexe. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Stéphane (Josée Lavoie), Éric, Hugues (Sophie Proulx), Carl (Isabelle Bond) et leur mère Huguette Tremblay ; Pavla (Charles Croisetière), Natasha, Pierre-Alexandre (Marylise Ouellet) et leur mère Nina Dunn; ses seize petits-enfants adorés dont il était fier : Stéphany-Alexia, Ludovic, Louis-Vincent, Alexanne, Laura-Kim, Clara, Victor, Alice, Anne-Marie, Olivia, Florence, Mila, Zoë, Emma, Stella et Alana; son frère et ses soeurs : Gérald (Pierrette Lavallée), Ghislaine (Jean-Claude Bilodeau) et Liliane (Jacques Blouin), ainsi que de nombreuses nièces, neveux et ami(e)s en particulier François, Giovanni et la famille Ziff. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Jean-Guy, Mariette, Yolande, Claude, Marie-Thérèse, Lise et Michel. Brillant joueur des Citadelles de Québec, à l'ère de Jean Béliveau avec qui il a joué, Roland était un athlète accompli, il excellait au golf, au tennis, au ski et au squash. Grand bâtisseur et un excellent visionnaire, un homme d'envergure nous a ainsi quittés ! La famille tient à remercier particulièrement le personnel aidant qui a su être présent et prodiguer de bons soins ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Marie Bélanger permettant à des jeunes issus d'un milieu défavorisé de la Ville de Québec de briser l'isolement et s'ouvrir au monde par des activités artistiques, éducatives et sportives www.mariebelanger.org