Éveil de la nature

Alors que la nature s’éveille à peine à l’extérieur, la table évoque déjà le retour des beaux jours, avec ses allures de massif fleuri aux couleurs printanières.

Jardin à table

Photo tirée du site web simons.ca

Ces deux napperons en vinyle (32 X 46 cm) s’apparentent à deux petits lopins de jardin couverts de feuillages verdoyants et de jolies fleurs sauvages qui pourront bientôt être cueillies. Présentant un endos en mousse EVA, sans PVC et non toxique, ils se nettoient facilement avec un linge humide.

simons.ca > 9,50 $ (ensemble de 2)

Saveurs florales

Photo tirée du site web zonemaison.com

Porter ce verre (414 ml) à ses lèvres, c’est prendre une gorgée de printemps ! Décoré de fleurs et de feuillages qui semblent avoir été peints à la pointe d’un pinceau, il donne envie de déguster une boisson aux saveurs florales et herbacées sur la terrasse prête pour l’été.

zonemaison.com > 16 $

Bouquet coloré

Photo tirée du site web linenchest.com

Vivifiante comme un bouquet de saison, cette assiette illustrant une jolie variété de fleurs dont on peut presque imaginer le parfum fera naître le printemps à votre table. Qu’elle soit simplement décorative ou attitrée à la présentation de délices, elle fera grimper le mercure et fondre les dernières traces de neige à l’extérieur.

linenchest.com > 19,95 $

Gourmande plate-bande

Photo tirée du site web linenchest.com

Ainsi présentées les unes dans les autres comme un bosquet de fleurs, les pièces de ce service de table « Wildwood », de Maxwell & Williams, éveillent le désir de retrouver très bientôt le plaisir de travailler dans sa plate-bande. Les fleurs forestières pastel animent quatre assiettes à dîner et autant d’assiettes à salade, de bols et de tasses en porcelaine blanche.

linenchest.com > 229,99 $ (16 pièces)