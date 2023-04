Floride: les adresses préférées de la comédienne Julie du Page entre Boca Raton et Fort Lauderdale

Julie du Page, que l’on prend plaisir à suivre dans son rôle de la policière Sophie Duhamel dans 5e Rang, connaît bien la Floride puisque depuis 15 ans, la comédienne y séjourne régulièrement.

Que ce soit pour de longues vacances ou de courtes escapades, l’actrice, chroniqueuse et égérie de Lancôme au Québec profite du condo que ses parents ont acheté à Hillsboro Beach, une petite communauté tranquille en bord de mer, un peu au sud de Boca Raton.

Son album photo est rempli de souvenirs précieux de toutes ses vacances en famille au pays des lamantins.

« Mon fils avait à peine un an quand nous sommes venus pour la première fois, et c’est dans la piscine du condo de mes parents qu’il a appris à nager. C’est aussi en Floride que nous avons célébré en famille des jours de l’An mémorables. Je me souviens aussi de ces longues siestes paisibles que mes enfants faisaient tout petits sous les palmiers, avec cette petite brise si agréable, et de tous ces moments où nous partions à la chasse aux coquillages. Les enfants étaient tellement heureux... Des moments dont je me souviendrai toute ma vie... » a confié la femme de 49 ans.

Changer de décor

En Floride, vous pourriez fort bien croiser Julie du Page à vélo sur la A1A, sur un terrain de golf ou à la plage.

« J’adore me baigner dans la mer, lire un bon livre sur la plage ou alors faire de grandes promenades les pieds dans l’eau, des bonheurs tout simples, mais qui font tellement de bien... Et même si ça n’est pas le Bostwana, c’est tout de même agréable de changer de décor et de voir tous ces palmiers, cette lumière extraordinaire, et ces levers et couchers de soleil si magnifiques, et tout ça à seulement trois heures en avion de Montréal », a-t-elle expliqué.

Photo fournie par Julie du Page

Enfin, un autre attrait de la Floride pour la mère de deux adolescents est qu’il y a toujours des activités à faire en famille, même en cas de mauvais temps, soit la découverte de musées, d’un zoo, soit simplement aller au cinéma.

« Lors d’une journée pluvieuse, on n’a pas l’impression d’être prisonnier dans une station balnéaire d’une île des Caraïbes, à regarder la pluie tomber... », dit-elle.

Et pour partager ses moments de bonheur tout simples, voici quelques-unes de ses bonnes adresses au Sunshine State...

Mizner Park, Boca Raton

Photo fournie par The Palm Beaches

Le Mizner Park, avec ses charmants jardins et fontaines, propose de belles boutiques et des restaurants en plein cœur de Boca Raton. J’aime l’ambiance qui y règne et je trouve particulièrement chouette de s’y promener pour faire du lèche-vitrine, surtout que l’architecture est particulièrement jolie.

C’est également un endroit idéal pour relaxer et prendre un verre en terrasse ou déguster un bon repas. Nous optons d’habitude pour le resto italien Villagio ou alors le Max’s Grille. Ça n’est pas nécessairement de la grande cuisine, mais le menu servi est honnête.

De plus, quelques fois pendant l’année s’y tient un petit marché, qui rappelle les foires en Europe. C’est d’ailleurs là que j’ai acheté une belle robe portée lors d’un événement de presse organisé par Lancôme et qui m’a permis de faire la rencontre de Lily Collins ! Une robe achetée pour la modique somme de 40 $, comme quoi il ne faut pas toujours investir des sommes faramineuses pour être bien habillé !

Bref, le Mizner Park est un lieu rassembleur, sympathique, sans chichi ! Nous y avons passé plusieurs beaux jours de l’An en famille et entre amis !

Fort Lauderdale Water Taxi, Fort Lauderdale

Photo tirée de la page Facebook de Fort Lauderdale Water Taxi

L’une des meilleures façons d’explorer les canaux de Fort Lauderdale et de contempler les belles résidences cossues, c’est par Water Taxi. Cette activité est agréable à faire, particulièrement au coucher de soleil. Bien sûr, comme ces bateaux circulent relativement près des résidences, on a un peu l’impression de jouer au voyeur, mais c’est tout de même le fun de passer devant ces maisons de millionnaires ou de personnalités connues (le capitaine livre des commentaires à ce sujet durant le trajet) et de zieuter un peu ! N’hésitez pas non plus à louer votre propre embarcation, ça vous permettra d’aller à votre rythme et même de vous rendre un peu au nord jusqu’au lac de Boca Raton, en chemin vous passerez devant la maison de Cher !

Pop’s Fish Market, Deerfield Beach

Photo tirée de la page Facebook de Pop's Fish Market

Un passage obligé quand je suis en Floride est la poissonnerie Pop’s Fish Market à Deerfield Beach, une entreprise familiale fondée il y a plus d’une soixantaine d’années. D’accord, leurs produits sont un peu plus chers qu’ailleurs, mais quand on veut se payer la traite et se cuisiner un bon repas de poisson à la maison, c’est là qu’il faut faire ses emplettes ! J’en profite toujours pour acheter leurs poissons et leurs crevettes locales – les meilleures que j’ai mangées de toute ma vie – et, bien sûr, en saison, leur fameux stone crab (crabe des neiges), un vrai régal ! Quant à la façon d’apprêter le poisson, je l’aime cuit tout simplement au four ou alors en papillote sur le BBQ, avec un peu d’huile d’olive, sel et poivre, sans oublier d’y ajouter un filet de lime ou de citron. J’aime que le poisson goûte le poisson !

Kaluz, Fort Lauderdale

Photo fournie par le Kaluz

Je n’ai jamais été déçue au restaurant Kaluz à Fort Lauderdale. Leurs poissons, ceviches et calmars frits sont excellents ! En plus, la vue depuis la terrasse sur l’Intracoastal avec tous les bateaux qui y circulent est sublime ! Parfois, il y a même des clients qui accostent leur embarcation pour venir prendre une bouchée ! C’est un endroit qu’il faut fréquenter au coucher de soleil, la vue est encore plus spectaculaire.

Osprey Point Golf, Boca Raton

photo tirée de la page Facebook de Osprey Point Golf Course

Toute ma famille joue au golf, y compris mes enfants qui le pratiquent depuis qu’ils sont petits. Longtemps, mon rôle a été de faire le caddy pour tout le monde ! Je me suis tannée et j’ai décidé moi aussi de m’y mettre ! Je ne suis pas une grande joueuse, mais j’y prends plaisir. J’ai suivi des cours avec le pro du golf Pierre St-Jacques qui me coache depuis deux ans. Il m’a donné un tas de trucs incroyables. Mes parents m’ont fait découvrir un très beau terrain de golf, le Osprey Point Golf, à Boca Raton. Je le trouve esthétiquement plus beau que les autres. Il est bien manucuré et joliment arboré. Nous avons du plaisir à y aller en famille.

Parc national des Everglades

Photo fournie par Visit Lauderdale

Quand on visite la Floride, il faut absolument découvrir les Everglades, et pourquoi pas en aéroglisseur, une activité que les enfants adorent ! Bien que ce soit très sécuritaire, c’est tout de même dépaysant, à la rigueur un peu effrayant, de se retrouver au beau milieu de nulle part avec des alligators, mais ça nous transporte carrément dans un autre univers ! Une expérience qui m’a fait vivre des moments inoubliables en famille. Je me rappelle aussi le son ambiant dans les marécages. Un son sourd et unique, propre à cet endroit que je n’ai jamais entendu ailleurs... Je suis très sensible aux sons qui m’entourent...