«Ils n’ont pas eu le choix»: Une famille échappe à la mort à Lévis

Une famille a échappé in extremis à la mort alors qu’une mère et son garçon ont sauté du deuxième étage tandis que le père, inconscient, a été secouru par des pompiers pendant que leur résidence de Lévis était ravagée par les flammes.

« On entendait des : "au secours". Je suis sorti et j’ai vu la mère et le petit au deuxième étage », raconte Stéphane Roy, un voisin de la maison de la rue Bourassa qui a été détruite par un incendie.

Vers 4h10, lui et d'autres gens du secteur, qui demeurent de l’autre côté de la ruelle dans le Vieux-Lauzon, se sont réveillés au son des cris de détresse de leurs amis.

M. Roy dit avoir alors essayé d’agripper une échelle, mais celle-ci était prise dans la glace.

«Je leur ai dit de sauter dans le banc de neige, sinon ils allaient mourir. Ils ne voulaient pas, mais un moment donné ils n’ont pas eu le choix », dit le voisin, avant d’éclater en sanglot.

Stéphane Roy dit avoir tenté de sortir le père de famille du brasier avant que les premiers répondants arrivent sur place.

« J’ai bien essayé. J’ai ouvert la porte en restant sur le côté, il était près de la porte je l’entendais comme il faut, mais c’était trop la fumée », affirme celui qui côtoyait régulièrement la famille.

Opération de sauvetage

C’est alors que la première équipe du Service de sécurité incendie de la Ville de Lévis est arrivée sur les lieux.

« On nous a avisé qu’une personne manquait à l’appel. Les pompiers l’ont sorti rapidement et ont commencé les manœuvres de réanimation. L’homme était en arrêt cardio-respiratoire, les ambulanciers ont continué le travail », confirme le chef des opérations Stéphane Gaumond.

Pour l’instant, très peu de détails ont été transmis sur l’état de santé du père, mais selon les témoins, il était toujours vivant quand il a été transporté à l’hôpital.

« Il a été exposé très longtemps à la fumée. Je ne sais pas s’il va pouvoir s’en sortir, ça serait un vrai miracle », lance le voisin Stéphane Roy.

Pendant ce temps, la mère et le fils de 7 ans ont été pris en charge par les policiers et transportés à l’hôpital, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Deux bâtisses en danger

L’incendie majeur a nécessité le déclenchement d’une quatrième alarme. Une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

En plus de s’attaquer à la résidence en feu, ceux-ci ont rapidement dû concentrer une partie des opérations sur les maisons derrières.

La proximité des bâtiments dans ce vieux quartier aurait pu entrainer la propagation des flammes sur plusieurs bâtisses.

« Au niveau du premier étage, les flammes sortaient et l’arrière du bâtiment était en feu au complet. Les risques de propagation étaient très élevés », indique le chef Gaumond.

Les causes et les circonstances de l’incendie ne sont toujours pas connues. Toutefois, l’hypothèse d’un incendie criminel a été écarté.