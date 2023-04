Le Canadien a encore un match à domicile à disputer. Jeudi, les Bruins de Boston seront en ville. Ça ne sera pas facile contre la meilleure équipe de la ligue, mais cette partie doit être, pour les joueurs, synonyme de remerciement.

Un merci à Martin St-Louis, qui a fait face à la musique durant toute la saison en défendant continuellement ses troupiers, tout en faisant preuve de retenue, car il n’a certainement pas toujours dit le fond de sa pensée en public.

Un merci aussi aux partisans, qui ont été patients et qui ont même fait la vague malgré les défaites.

Toutefois, la patience a ses limites. Après deux campagnes de misère, à croupir dans les bas-fonds, je ne pense pas que les amateurs sont prêts à répéter l’expérience pendant encore deux ou trois ans. Et puis, il faut arrêter de rappeler que le CH s’est faufilé en finale de la Coupe Stanley en 2021. C’était une illusion en raison notamment des règlements spécifiques à la pandémie.

Le CH a peut-être les meilleurs partisans au monde, mais il faut que ça arrête.

Loin des Glorieux

On parle ici du Canadien de Montréal. La plus grande franchise du hockey professionnel. Je m’attends à ce que Kent Hughes et Jeff Gorton améliorent l’équipe cet été. On a besoin de coups de circuit afin d’arriver au camp d’entraînement en confiance.

Il faut avancer et bien entourer les jeunes. Il y a une bonne base avec les Samuel Montembeault, Mike Matheson, David Savard, Nick Suzuki – un bon capitaine –, Cole Caufield, Kirby Dach et les défenseurs moins expérimentés en Kaiden Guhle, Justin Barron, Jordan Harris et Arber Xhekaj.

Et St-Louis, c’est un gagnant. Il n’acceptera pas la défaite encore bien longtemps. Lorsqu’il lève la tête au Centre Bell, il voit les banderoles, celles des numéros retirés et celles des coupes Stanley. On ne peut donc pas se contenter de la médiocrité.

Et quand St-Louis dit que les joueurs doivent amener « leur game dans notre game », il lance un message. Certains ne l’ont pas compris ou n’en sont tout simplement pas capables.

L’entraîneur en a passé d’autres messages, jeudi. En faisant jouer Joel Edmundson et Chris Wideman ensemble, je comprends qu’il ne veut plus jumeler ces vétérans avec des jeunes. Quand on place Jonathan Drouin et Brendan Gallagher au sein du même trio, c’est la même chose.

Rien de pareil avec Sam et Rafaël

La victoire face aux Capitals de Washington était beaucoup plus encourageante que les défaites contre les Hurricanes de la Caroline et les Red Wings de Detroit. Marquer six buts, ça fait du bien comparativement au fait d’encaisser deux jeux blancs.

Le CH avait enfin l’air d’une équipe qui voulait compétitionner.

Comme par hasard, c’était le retour de Montembeault devant le filet et celui de Rafaël Harvey-Pinard aux côtés de Nick Suzuki. Ce dernier a réussi un but et fourni une aide dans ce qui s’est avéré sa meilleure performance des deux dernières semaines.

J’ai tellement hâte d’apprendre qu’Harvey-Pinard a signé une prolongation de contrat. J’espère que son dossier est sur le dessus du bureau de Hughes. Le petit Québécois amène cette énergie dont toute équipe a besoin. Il a aidé Suzuki à sortir de sa léthargie, les deux joueurs se complétant à merveille.

Le vrai numéro 1

Pour ce qui est de Montembeault, il est le vrai gardien numéro 1 de cette organisation. Plusieurs ont encore des doutes, mais il prouve qu’il est le meilleur en ce moment. Point à la ligne.

On a donné des chances à Cayden Primeau, mais il n’appartient pas encore à la LNH.

Quant à Jake Allen, il éprouve de plus en plus de difficultés.

Tout repose donc sur les épaules de Montembeault et il relève le défi. Même en début de saison, quand Allen avait l’étiquette de numéro 1, le Québécois ne disait rien et se concentrait sur son travail. Tout au long de la campagne, il a amélioré ses statistiques. Son taux d’efficacité de ,906 est d’ailleurs le meilleur de sa carrière.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

UNE ÉPOQUE RÉVOLUE

L’époque où les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh dominaient est chose du passé. On pourrait même avoir des séries sans Alexander Ovechkin et Sidney Crosby. Les Capitals d’« Ovi » sont déjà éliminés de la course aux éliminatoires et on en a eu la preuve, jeudi. Ils ne se sont pas présentés face au Canadien. Les Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov et John Carlson ne sont plus l’ombre d’eux-mêmes. Lors des prochaines saisons, les « Caps » joueront pour aider

Ovechkin à battre des records. Quant aux Crosby, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et compagnie, ils ont encore de minces chances de prolonger leur campagne. Les trois amis ne peuvent pas tout faire tout seuls. Mais où est la relève ?

UNE BATAILLE À FINIR DANS L’OUEST

Qui des Flames ou des Jets participeront à la danse printanière ? Les deux clubs ont 89 points en banque, mais l’équipe du Manitoba a un match en main. Et il ne faut pas oublier les Predators, qui ne lâchent pas le morceau malgré le départ de plusieurs joueurs. D’ailleurs, Nashville affrontera Calgary et Winnipeg d’ici la fin du calendrier régulier. Nul besoin de rappeler l’importance de ces matchs. Une chose est certaine : des têtes vont rouler dans l’Ouest canadien. Si les Flames échouent, l’entraîneur Darryl Sutter va sauter. À Winnipeg, le directeur général Kevin Cheveldayoff pourrait lever les feutres.

BONNE RETRAITE À MARC JOANNETTE

Quelle belle carrière a connue Marc Joannette. Le Québécois de 54 ans a été un arbitre dans la LNH pendant 25 ans. Jeudi, au Centre Bell, il a officié son 1520e et dernier duel en saison régulière. Il s’est retiré après avoir œuvré à l’occasion de 172 rencontres éliminatoires, travaillant lors de trois finales de la Coupe Stanley. Tu ne peux pas connaître une telle longévité si tu n’es pas bon. Des joueurs et des entraîneurs peuvent se vanter d’avoir évolué dans la LNH, parfois juste quelques matchs ou une saison. Mais ce qu’a accompli Marc, c’est exceptionnel. En plus, les arbitres ne sont jamais chez eux pendant la saison. Ils sont toujours sur la route. Moi, je l’avoue, je n’aurais jamais pu faire ça.