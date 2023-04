Les quatre finalistes de «La Voix» encensés par leur coach

À quelques heures de la grande finale de la neuvième saison de «La Voix», les coachs Corneille, Marc Dupré, Marjo et Mario Pelchat dressent un bilan de leur expérience, et jettent un regard lucide sur le potentiel de leur finaliste respectif.

Corneille, un coach investi

Corneille a vécu son expérience de coach à «La Voix» avec intensité. Même si cette aventure n’a duré que quelques mois, elle a été enrichissante pour lui. «Il y a des découvertes et des amitiés qui se sont forgées, j’ai rencontré des êtres humains extraordinaires que ce soit à la production ou chez les candidats de mon équipe. Ça m’a stimulé au plan créatif, avec tous les moments chargés en émotion. Il y a des parties de moi qui ont été ébranlées positivement, comme avec le numéro de Sylveo, et d’autres. Tout ça pourrait être un chapitre dans mon grand livre de "La Voix". Ç’a passé très vite, mais c’est toute une tranche de vie.»

Le chanteur était tellement absorbé par son rôle qu’il ne s’est concentré que là-dessus. «J’attends le 10 avril pour penser à la suite de ma carrière. Je n’ai pas la tête à rien d’autre que «La Voix» depuis le début. Mais je sais que je vais faire des spectacles cet été en festival, et je vais ensuite partir en tournée au Québec à compter de l’automne.»

Corneille est fier d’avoir Jay comme finaliste de son équipe. Il pense même que le Québec, et la francophonie dans son ensemble, a besoin d’un talent comme lui. «Il n’y a jamais eu un jeune gars qui chante, qui danse, qui divertisse, avec un vrai charisme et une profondeur en même temps. C’est un modèle qui a longtemps été américain, mais Jay entre dans ce cadre-là.»

Il s’est aperçu dès le départ que le public était sensible au charisme fou de son protégé. «Il est tellement ancré et convaincu, et donc convaincant. Je me souviens de son audition à l’aveugle, qui était assez sobre, mais avec une telle force dans sa présence. C’est aussi un garçon tellement travaillant, un des artistes les plus consciencieux que j’ai rencontré.»

Jay par Jay

«Ajouter mes racines afrocaraïbéennes dans mes numéros, c’est ce que je voulais faire dès le début. En ces temps durs et critiques en Haïti, je voulais montrer un aspect positif et joyeux que les gens aient un autre regard sur mon pays d’origine. Je fais de la musique pour les gens et pour le contact direct que je peux avoir avec eux. Avec tout le négatif qui nous entoure, je veux que les gens se souviennent qu’il y a toujours du positif au milieu de tout ça.»

Marc Dupré, un coach inspirant

Encore une fois, Marc Dupré est très satisfait de cette saison à «La Voix».

«Je suis content de mes choix, j’ai eu du "fun". Ça m’a permis d’aller fouiller dans des endroits où je n’avais pas été depuis un petit bout. Mes candidats étaient sereins avec toutes mes décisions. C’était une équipe très soudée, qui avait le goût d’avoir du "fun". Je ne sentais pas de compétition entre eux, ils étaient toujours collés.»

S’assoir dans le fauteuil rouge de cette émission est très inspirant et gratifiant pour le chanteur. «Quand tu arrives là, tu vis une aventure qui n’existe pas habituellement dans ce métier. C’est un moment où tu vas vivre plein de choses, chercher de l’inspiration. Je me sens plus posé après une saison de "La Voix", même si je suis brûlé parce que je me donne complètement. Mais j’aime la musique, j’ai besoin de créer chaque jour. Ça me garde vivant, ça me garde jeune et j’apprends plein de choses.»

Il voit dans son finaliste, Adam El Mouna, un artiste complet. «Il est toujours dans la création et la créativité. Il peut faire n’importe quelle chanson, il voit ça comme une histoire qu’il va raconter, il la vit complètement. Il a aussi un grand talent d’acteur, il aime jouer avec la caméra. Il est flamboyant, avec plein d’idées et il est toujours ouvert à essayer de nouvelles affaires, jusqu’au dernier moment avant de monter sur scène. Il me propose des chansons qui sont parfois loin de lui, j’adore ça, mais c’est parce qu’il voit le potentiel de ce qu’il pourrait jouer là-dedans.» Marc souligne aussi sa grande curiosité. «Il est tout le temps en apprentissage. Il est intéressé, ouvert et pose des questions à tout le monde, il utilise tous les outils pour aller plus loin.»

Adam par Adam

«Je veux encore m’étonner et me surpasser. Chaque fois que je termine une étape, je me rends compte que je peux vivre de ce métier, que j’ai un impact. J’éprouve tellement de plaisir à monter sur scène. J’aborde la finale avec ambition. Je veux tout donner pour montrer ce que je suis et qui je suis.»

Marjo, une coach instinctive

Marjo reconnait qu’elle ne savait pas exactement dans quoi elle s’embarquait quand elle a accepté de s’assoir sur un fauteuil de coach à «La Voix». «C’est très demandant, a-t-elle confié à l’Agence QMI. La générosité, le goût d’aller vers les autres et de partager, j’ai ça en moi. Mais l’ouvrir à pleine grandeur, c’est quelque chose que j’avais à définir. Je ne savais pas qui j’allais être comme coach, j’y suis allée graduellement. J’étais un peu figée au départ, je ne savais pas comment ça fonctionne, l’échange avec les candidats. Mais j’ai fait de mon mieux.»

Elle reste admirative du travail que ses candidats ont accompli durant toute l’aventure, et confie avoir beaucoup reçu à leur contact. «C’était un bonheur de vivre avec des gens qui aiment chanter, et qui veulent chanter. Derrière cette volonté de monter sur scène, il y a une raison cachée, qui est le désir de partager et d’être aimé. Si on me le demande, je suis prête à recommencer.»

Elle va aussi garder un beau souvenir de sa rencontre avec Corneille. «J’ai une connexion spéciale avec lui. On se ressemble d’un certain côté, dans la fragilité, la douceur, la compréhension... Corneille nous a sorti de belles phrases qui nous font réfléchir, j’aime ça.»

Au sujet de Christopher Therrien, le finaliste de son équipe, elle le trouve simplement époustouflant. «C’est une personne sincère et généreuse. Il a une constance dans son souffle. C’est un infatigable, une pile inépuisable. Il avait déjà une énergie folle, on l’a vu lors des duels. Il a en plus un registre large, il peut aller s’amuser autant dans la simplicité que dans la folie.»

Christopher par Christopher

«Dans mon cœur, je suis déjà gagnant d’être en finale. Mon défi est relevé, le public m’a choisi, je ne pourrais pas demander mieux. Depuis la première saison de "Star Académie", je rêve de ça. C’est un rêve qui devient réalité. Dans cette aventure, j’ai appris à me faire confiance, j’ai appris que j’avais ma place, qu’elle est à moi.»

Mario Pelchat, un coach sensible

Mario Pelchat ne retire que du positif de son expérience de coach à «La Voix», un parcours qui a même ravivé sa flamme.

«Quand on est jeune, on est curieux, on est dans la découverte musicale et culturelle, on est comme des éponges, et au fur et à mesure qu’on grandit, on se cantonne dans une vitesse de croisière qui fait qu’on perd de cette curiosité. Dans cet exercice de coach, on découvre plein de nouveaux talents, c’est très nourrissant.»

Le chanteur a même eu la surprise de constater que sa musique séduit de plus en plus de jeunes. «Il y a des jeunes filles qui me demandent de prendre des photos avec elles. C’est assez fou l’impact que «La Voix» peut avoir sur le public, tout le monde m’en parle. Ça me fait vivre des moments incroyables.»

Il confie avoir profondément aimé tous ses candidats et il compte bien continuer à les suivre à l’avenir. «Cet été, je recommence ma résidence au vignoble, il y a 45 dates à l’agenda. Je vais inviter mes candidats à venir chanter avec moi en surprise. Les gens ne sauront pas qui sera là, mais je veux leur faire vivre la scène avec mes musiciens, et me permettre de les connaitre encore mieux.»

Sophie Grenier, sa finaliste, a su toucher le cœur du public avec son originalité, mais le coach voit aussi autre chose en elle. «Elle ne fait jamais de fausse note, c’est toujours la justesse parfaite. Elle a aussi de belles nuances, tout est toujours senti et touchant. Elle n’essaie pas de trop en mettre. Mais peu importe ce qui va arriver en finale, je veux continuer à travailler avec elle et notamment la faire aller vers des chansons plus rythmées.»

Sophie par Sophie

«La finale, c’est autant de l’excitation, du stress, l’envie de gagner, mais en même temps, je suis hyper excitée de pouvoir travailler avec les artistes invités. C’est surtout pour ça que je voulais me rendre là. Je me connais assez bien comme artiste, et avec l’expérience de "La Voix", je me connais encore mieux.»