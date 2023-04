Le génie québécois propulse la renaissance d’Argon 18

Ils sont discrets, mais font la renommée du Québec à l’international. Les vélos Argon 18, déjà vendus dans plus de 70 pays, reviennent en force avec un nouveau modèle qui met de l’avant le génie québécois.

« La filière aéronautique du génie composite, c’est quelque chose que le Québec a développé. Nous, on l’applique au vélo », lance fièrement Marc Le Sauteur, PDG d’Argon 18, pendant une visite des installations de l’entreprise à Montréal.

Après deux ans de travail et des centaines de milliers de dollars investis, le fabricant de vélos haut de gamme est prêt à présenter son « bébé COVID » : le Krypton renouvelé.

« C’est un vélo de route très performant, mais plus polyvalent. C’est un couteau suisse », résume le PDG.

Car Argon 18 suit les tendances. Ce que l’entreprise observe, c’est que ses clients veulent plus de confort sans lésiner sur la performance.

Il est aussi léger grâce à son cadre en carbone, mais on a entre autres ajouté un petit compartiment de rangement pour les outils à même le cadre du vélo.

Le nouveau Krypton permet aussi de rouler le dos plus droit, en position moins aérodynamique, grâce à un système breveté. Et pas uniquement sur la route.

« Il y a moyen de s’amuser sur toutes sortes de chemins », assure l’homme dans la cinquantaine, qui est à la tête de l’entreprise depuis plus de quatre ans.

Le génie québécois

Quand Marc Le Sauteur est arrivé chez Argon 18 en 2019, l’entreprise était en train de passer aux mains d’un fonds d’investissement danois, Bregnerod Investeringsselskab Aps (BI).

Fondée par l’ex-coureur cycliste Gervais Rioux en 1989 à Montréal, l’entreprise n’est donc plus une propriété québécoise.

Sauf que ses forces vives sont à Montréal. Son PDG est à Montréal. Et ses vélos sont toujours conçus et assemblés à Montréal.

« Tous les derniers ingénieurs qu’on a eus ici et tous ceux qui sont avec nous ont passé par la filière aéronautique », raconte le PDG.

Il donne l’exemple d’un ex-employé d’Airbus avec un doctorat en génie des matériaux composites qui « tripait » sur le vélo et qui s’est joint à Argon pendant quelques années.

Les équipes de conception et de recherche et développement du fabricant profitent donc de la grappe industrielle née à Montréal grâce à Bombardier.

À la fine pointe

Car du génie, il en faut pour créer de tels vélos. Les équipes nationales de cyclisme sur piste de l’Australie et du Canada, entre autres, utilisent d’ailleurs les vélos d’Argon 18, tout comme l’équipe professionnelle Novo Nordisk et de nombreux triathloniens de l’élite mondiale.

On prend la pleine mesure du sérieux de l’entreprise en visitant ses installations de Montréal. Dès l’entrée, un vestiaire immense loge les vélos des employés, qui sont connus pour se lancer le défi de pédaler vers le bureau 365 jours par année.

On passe ensuite devant une salle d’exposition qui ferait rougir d’envie n’importe quel manufacturier. Puis on pénètre dans les entrailles de la boîte, où se trouvent les équipes de design et de recherche et développement.

Imprimante 3D, banc de fatigue pour les tests d’usure ; tout l’équipement est à l’image des vélos : à la fine pointe de la technologie.

« On n’a pas trop de misère à recruter », ricane le PDG, en parlant de l’attrait de l’entreprise auprès des ingénieurs québécois.

Argon 18 en bref

15 000 à 20 000 vélos vendus par année

La marque est distribuée dans 70 pays

2 sièges sociaux (Montréal et Lynge, au Danemark)

75 employés