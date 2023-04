«C’est le système qui nous sacre dehors»: les fermetures de RPA suscitent des craintes chez des aînés

La fermeture de nombreuses résidences privées pour aînés (RPA) inquiète plusieurs personnes âgées qui craignent de se voir « jeter en pâture » aux quelques gros exploitants toujours en activité.

Au cours des derniers mois, plusieurs RPA de la région ont annoncé leur fermeture. La plus récente, le Domaine Parc des Braves, s’ajoute à La Seigneurie de Salaberry, La Seigneurie de Lévy et La Villa Sainte-Foy.

À 87 ans, Gérard Lamontagne quittera bientôt la Villa Sainte-Foy pour un nouveau logement situé à Vanier. Avant de partir, il souhaite dénoncer la situation. Il a même écrit à la ministre Sonia Bélanger.

« Je ne veux pas parler contre la maison ici ni celle où je vais. C’est le système qui nous sacre dehors. Ils nous promettent de l’accompagnement, mais on ne voit pas personne », affirme l’octogénaire.

De l’aide juridique

M. Lamontagne aurait notamment aimé que des avocats expliquent aux résidents les détails des baux de location.

« Il faut dire aux gens quels sont leurs droits lorsqu’une RPA ferme. Les gens âgés sont soumis, ils ne veulent pas de trouble, mais où iront-ils lorsqu’ils ne pourront plus payer ? En dessous des ponts ? »

Selon lui, la disparition des plus petites RPA n’est pas de bon augure pour les gens moins fortunés. Lui-même devra débourser quelques centaines de dollars de plus par mois, en prenant un repas de moins. Il ne reste plus grand-chose pour ses dépenses personnelles et les imprévus, comme les soins dentaires, qu’il a choisi d’abandonner.

M. Lamontagne aurait pu choisir de demeurer à la Villa Sainte-Foy, mais sans service et sans le crédit d’impôt associé à la vie en RPA.

« Beaucoup de gens coupent aussi des repas pour être capables de payer. J’aime mieux donner mon argent à mes petits-fils qu’à des grosses maisons. À mon âge, je ne veux pas recommencer à faire mon épicerie. Je vais aller mourir ailleurs. »

Vif d’esprit, Gérard Lamontagne soutient que plusieurs voisins de son immeuble ne sont pas en mesure de se défendre comme lui. « Ma voisine a 95 ans, un autre a 97 ans. Tu ne déménages pas comme ça. Certains ne savent pas où ils sont, alors ils ne savent pas où ils vont ! Ce n’est pas drôle. »

Sécurité et soins

Les plus récentes révélations sur le coût de construction par place dans certaines maisons des aînés le choquent tout autant.

Actuellement, le coût moyen d’une chambre dans une des 46 maisons des aînés, dont la construction est en cours, est de 696 600 $. Il semble que les entrepreneurs soient moins nombreux et les soumissions, plus élevées que prévu.

« Les vieux ne veulent pas rester dans des châteaux. Ils veulent rester dans des places sécuritaires, avoir des soins et manger comme du monde. Il faut arrêter de barouetter les vieux qui sont en train de mourir. Je ne peux pas m’empêcher de défendre les démunis et les plus faibles même à mon âge. »

« On est très inquiet de cette situation. En moyenne, il y a une centaine de RPA qui ferment par année au Québec. La majorité sont à prix abordable », précise Pierre Lynch, président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Des centaines de fermetures

Plus de 300 RPA ont fermé depuis janvier 2021 à l’échelle provinciale

ont fermé depuis janvier 2021 à l’échelle provinciale Plus de 500 RPA ont fermé depuis 5 ans à l’échelle provinciale.

ont fermé depuis 5 ans à l’échelle provinciale. Capitale-Nationale : plus de 20 RPA ont fermé dans la région depuis 2020.

ont fermé dans la région depuis 2020. Pour sauver les résidences, le RQRA réclame un crédit d’impôt sur leur masse salariale.

le RQRA réclame un crédit d’impôt sur leur masse salariale. D’ici 2040, environ 26 % de la population aura plus de 65 ans.

Source : Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).