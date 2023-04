Les Québécois? Des intolérants, des racistes!

Vous trouvez que les gens qui veulent immigrer au Canada devraient passer par les voies officielles plutôt que de traverser illégalement nos frontières ?

Vous manquez de compassion !

Vous ne voulez pas qu’on ouvre des salles de prière dans les écoles secondaires ?

Vous êtes xénophobes !

Vous exigez d’être servis dans votre langue chez vous ?

Vous êtes racistes !

Vous pensez que des hommes qui s’auto-identifient comme femmes ne devraient pas participer à des compétitions sportives féminines ?

Vous êtes transphobes !

Vous croyez qu’on devrait interdire les signes religieux ostentatoires aux profs, aux policiers et aux juges ?

Vous êtes intolérants ! Petits ! Mesquins ! Méchants ! Fermés !

MÉCHANTS, MÉCHANTS QUÉBÉCOIS !

Pas une journée sans que nous nous fassions traiter de tous les noms.

À croire certains militants, le Québec est l’un des pires endroits de la planète. Un ramassis de crinqués d’extrême droite qui détestent les gais, les femmes, les Noirs, les trans, les musulmans, les anglos...

C’est drôle, moi, quand je regarde le Québec, je vois plutôt l’un des endroits les plus ouverts de la planète.

Les plus agréables. Les plus tolérants.

Des gens qui sont toujours en train de s’excuser. « Gentils et bonasses jusqu’à en devenir niais », comme m’a déjà dit l’animateur français Laurent Ruquier.

Qu’est-ce que ça prendrait, grands dieux, pour calmer tous ces gens et mériter, enfin, leur reconnaissance ?

Abolir nos frontières ?

Ouvrir une salle de prière dans chaque lieu de travail ?

Faire du Québec une province officiellement bilingue ?

Permettre à tous les citoyens de changer de sexe selon leurs humeurs ?

Élire une drag queen comme premier ministre ?

Nommer une femme trans qui porte une burqa ministre de la Condition féminine ?

Demander aux policiers de ne plus arrêter de personnes « racisées » ?

Je suis convaincu que même si on faisait tout ça, ça ne serait pas suffisant.

On se ferait encore traiter d’intolérants.

On nous dirait de nous ouvrir plus ! Encore plus ! Toujours plus !

Nous ouvrir jusqu’à fendre en deux ! Nous ouvrir jusqu’à nier nos valeurs, notre histoire ! Nous ouvrir jusqu’à disparaître !

Ce n’est que lorsque nous serons devenus une minorité dans cette mer de minorités qu’est le Canada que nous serons enfin dignes de respect.

Lorsque nous connaîtrons enfin notre place.

Et que nous aurons perdu toute envie, tout désir, toute prétention d’en sortir.

L’ENFER SUR TERRE

Avez-vous remarqué ?

Ceux qui ne cessent de critiquer la pseudo-intolérance du Québec ne critiquent jamais l’intolérance – vraie, celle-là – de l’Iran, de l’Arabie saoudite, du Yémen, de l’Ouganda, de l’Égypte, de la Tunisie, du Nigéria, et des dizaines et dizaines d’autres pays qui se foutent de leurs minorités sexuelles, ethniques et religieuses comme de leur première djellaba.

Mais non, voyons, ça serait du racisme ! Du colonialisme ! De l’islamophobie !

Et puis, on ne critique pas la culture des autres !

Mais le Québec ? Ah, ça, c’est une tyrannie, ça, c’est l’enfer sur Terre !

Allez, prenez un numéro, faites la queue et lancez-lui une tarte au visage !

Après tout, le Québec n’a que ce qu’il mérite...

Comme disait Pierre Falardeau : « Si tu te couches, ils vont te piler dessus. Mais si tu restes debout et que tu résistes, ils vont peut-être continuer à te haïr mais ils vont t’appeler Monsieur. »

On peut se déguiser ou pas ?

Photo d'archives

Je n’ai rien contre les drag queens. Je ne crois pas que la présence de Barbada dans une bibliothèque constitue une menace pour la survie de notre civilisation.

Mais je me pose une question : accepterait-on que des Blancs déguisés en samurais, en guerriers apaches ou en mariachis lisent des contes dans des bibliothèques publiques ?

Certainement pas ! On dirait que c’est de l’appropriation culturelle ! Que c’est offensant !

Pourquoi un homme déguisé en femme serait plus acceptable ? N’est-ce pas une autre forme d’appropriation ?

J’ai une idée : au lieu de demander à des gars qui se déguisent en femmes de lire des contes, pourquoi ne pas le demander à... des femmes ?

Vive le gaz !

Mercredi et jeudi, il n’y avait pas d’électricité chez moi. Mais j’ai quand même mangé de bons repas chauds et je n’ai pas grelotté de la nuit, même si le mercure chutait à la vitesse grand V – comme les arbres autour de ma demeure, qui tombaient les uns après les autres.

Comment ai-je accompli ces deux miracles ? Simple : j’ai une cuisinière et un foyer au gaz. Vous savez, le méchant gaz qu’on veut interdire dans les maisons ?

Ces derniers jours, dans la lutte que se livraient les éléments, chez moi, c’était GAZ : 10 / ÉLECTRICITÉ : 0.

La souffrance des salades

Photo Adobe Stock

Selon une étude israélienne, les plantes crient quand elles se sentent stressées et quand on les coupe. Elles émettent des ultrasons que certains animaux (et les autres plantes) peuvent capter.

Les végétariens disent qu’il faut cesser de manger de la viande animale car les bêtes souffrent. Maintenant que l’on sait que les plantes souffrent aussi, et qu’elles appellent à l’aide quand on les déracine, devrait-on également boycotter les salades ? Si oui, on va manger quoi, grands dieux ? Du plastique ?