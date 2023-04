L’hydrogène vert ne fera pas de miracle, disent des experts

L’hydrogène vert, nouvelle coqueluche de la lutte contre les GES, est rempli de fausses promesses, mettent en garde des experts. Les gouvernements, quant à eux, s’apprêtent à dépenser des milliards pour développer cette filière.

L’hydrogène se trouve principalement dans l’eau et le gaz naturel. On peut donc l’extraire de deux façons.

Si on le fait à partir du gaz naturel, lorsqu’on extrait la molécule d’hydrogène, le procédé libère beaucoup de CO2 et donc pollue. On peut ainsi difficilement qualifier cette production de « verte », puisqu’elle émet du CO2 durant le processus.

Si on le fait à partir de l’eau, en faisant passer un courant électrique dans l’eau (électrolyse), le procédé est plus propre, mais coûteux en énergie. Mais dans les deux cas, on gaspille une quantité énorme d’énergie pour produire la molécule.

Jean-Marc Pelletier, ex-ingénieur chez Hydro-Québec

« C’est tellement inefficace, ça ne fait aucun sens. Il y a tellement de pertes dans la conversion », s’exclame Jean-Marc Pelletier, un ingénieur qui a passé 32 ans chez Hydro-Québec, dont 25 à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREC).

Il explique que près du trois quarts de l’énergie investie dans le procédé est perdu. « Juste dans l’étape de production de l’hydrogène par électrolyse, on a environ 40 % de perte d’efficacité. Si on veut ensuite s’en servir pour une voiture, dans un moteur thermique, on va perdre encore 50 % d’efficacité pendant l’utilisation. »

Une pile électrique, en comparaison, conservera environ 90 % de son énergie.

« Le ministre nous demande la sobriété énergétique, de baisser notre chauffage, mais on produirait de l’hydrogène où on gaspillerait 70 % de l’électricité dans le processus ? Où est la logique ? ajoute-t-il. On va gaspiller l’argent et l’énergie de façon épouvantable. »

Coûteux à transporter

L’hydrogène est aussi très coûteux à stocker et à transporter. Et les infrastructures pour le faire n’existent pas, rappelle Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC.

« Avec l’hydrogène, il faut recréer de toutes pièces un nouveau système de production de stockage de distribution et de consommation. Tout ça pour une source d’énergie qui va demander beaucoup d’énergie pour la créer et qui possède une densité énergétique beaucoup plus faible que celle du gaz naturel ou de l’essence », dit-il.

« Ce n’est pas pratique comme source d’énergie. Ça a des qualités, par exemple ça n’émet pas de CO2, mais il y a énormément d’obstacles au déploiement d’une économie de l’hydrogène », ajoute-t-il.

Les gouvernements charmés

Rappelons qu’il y a un peu plus d’un an, le gouvernement du Québec envisageait d’injecter des « centaines de millions, voire au-delà du milliard » de dollars pour stimuler les filières de l’hydrogène et de la bioénergie, rapportait Le Devoir.

Dans la feuille de route 2021-2026 de la Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies, on peut d’ailleurs y lire qu’un des objectifs est de « favoriser le déploiement d’infrastructures de production et de distribution d’hydrogène vert et de bioénergies dans les segments de marché priorisés, notamment dans les écosystèmes énergétiques régionaux ».

Dans son dernier budget en mars, Ottawa a également prévu de généreux crédits d’impôt pour l’hydrogène vert.

L’Idéal pour répondre à certains besoins

Pierre-Olivier Pineau, HEC Montréal

Si son implantation à grande échelle est trop coûteuse, l’hydrogène peut quand même combler certains besoins énergétiques, selon Pierre-Olivier Pineau, de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC.

« Il y a des applications pour l’hydrogène qui ne demandent pas de créer une nouvelle infrastructure. Par exemple, on peut produire de l’hydrogène et le mettre dans les biocarburants, comme le fait l’entreprise Enerkem, à Montréal. C’est bien, car ça permet de produire des biocarburants à base d’hydrogène sans avoir à créer des infrastructures de distribution et de stockage ».

L’an dernier, l’entreprise Arcelor Mittal a testé l’hydrogène vert à son complexe de Contrecœur. Le but : remplacer le gaz naturel pour produire son acier et en faire un acier moins polluant. Les résultats ont été concluants, mais coûteux. C’est pourquoi l’entreprise aimerait recevoir des subventions du gouvernement.

Des niches prometteuses

« Je crois à l’hydrogène pour des niches comme les biocarburants, ou pour faire de l’acier par exemple, dit Pierre-Olivier Pineau. Ça peut décarboner une partie de la fabrication de l’acier. Mais ça risque tout de même de coûter cher aux aciéries, qui ne sont pas encore prêtes à payer. »

Toutefois, il s’agit de niches d’avenir, précise-t-il. « On ne pourra pas remplacer les milliards de litres de pétrole qu’on consomme aujourd’hui par des biocarburants, même avec de l’hydrogène, parce que les infrastructures de distribution seraient trop démesurées », dit-il.

De la poudre aux yeux

Il serait donc naïf de croire que la société fera un virage à l’hydrogène, ou imaginer des voitures où seules d’inoffensives gouttes d’eau sortiront de l’échappement, prévient le chercheur.

« Les gouvernements fixent des cibles pour donner l’impression qu’ils agissent, qu’ils font quelque chose. Et aussi pour plaire aux différents lobbies qui demandent de l’argent », dit-il.

Le lobby du gaz naturel, entre autres, « pousse » pour l’hydrogène, car ce dernier peut permettre au gaz naturel de prolonger sa vie utile, souligne M. Pineau.