Maureen Breau, tragique symptôme d'un système malade

Maureen Breau est morte aux mains d’un homme violent qui n’aurait jamais dû être remis en liberté.

Tragiquement, elle n’est pas la seule.

Comme le faisait remarquer le National Post la semaine dernière, Maureen Breau est la huitième policière à être assassinée en 7 mois au Canada. Du jamais-vu.

Car avant la policière de la Sûreté du Québec, il y a eu Travis Jordan et Brett Ryan, à Edmonton, Grzegorz Pierzchala, Devon Northrup, Morgan Russel et Andrew Hong en Ontario, puis Shaelyn Yang près de Vancouver.

On pourrait aussi parler du jeune Gabriel Magalhaes, un adolescent de 16 ans, poignardé à mort, dernier d’une trop longue liste d’attaques dans le métro de Toronto.

Et que dire de Nikolai Sugak, lui aussi poignardé à mort à Vancouver le mois dernier, lui aussi sans raison apparente, lui aussi dernier en lice d’une vague qui se perpétue.

Dérive

Des vies fauchées par des récidivistes. Des vies fauchées surtout par un système de justice qui, à force d’empathie, de tolérance, de lutte contre la discrimination est en train de trahir sa mission.

Une part non négligeable du problème viendrait de la réforme des remises en liberté provisoire adoptée en 2019.

Pour lutter contre la surreprésentation des Autochtones et personnes issues des minorités dans le système judiciaire, le « principe de retenue » a été codifié afin de mettre l’accent sur la libération des détenus à la « première occasion raisonnable » et « dans les conditions les moins contraignantes ».

Quand on dit que l’enfer est pavé de bonnes intentions...

Et ça dépasse les cas de meurtre.

Imaginez un pimp arrêté pour violence conjugale sur une jeune adolescente qu’il compte prostituer. Il est libéré sous conditions, même s’il bénéficiait déjà d’une libération conditionnelle pour tentative de meurtre. Qu’est-il arrivé ? Il a remis la main sur sa jeune victime.

Parlez à des policiers, des histoires comme ça, ils vous en raconteront à la tonne. Mais ces vies brisées ne font pas les manchettes. Les victimes sont des gens marginalisés, vulnérables, pas des policiers. Les crimes ont lieu loin des regards, loin du métro et autres lieux publics qui captent l’imaginaire.

Corde raide

Il serait tentant de blâmer les procureurs de la Couronne. Après tout, au Québec, le DPCP a même commencé à élaguer les mises en accusation.

Mais quand le système judiciaire est inondé, quand il manque de juges, de greffiers, de constables spéciaux, quand il manque de personnel pour faire rouler le système de justice, peut-on vraiment blâmer les procureurs ?

C’est ainsi que le système judiciaire est au cœur d’une tempête parfaite.

Le culte de la réhabilitation donne trop de chances aux gens dangereux. La quête de l’inclusion minimise les risques sur l’autel de la lutte contre la discrimination. Et le manque de ressources fait le reste. Mais ne vous en faites pas. Ça va s’arranger.

Pas besoin d’embaucher des juges et de mieux payer le personnel des palais de justice et les avocats de l’aide juridique. Le virage en faveur de l’accent sur la médiation et les maigres 50 M$ du dernier budget vont faire la job.