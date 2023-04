Mode de stars: entre looks garçonne et hyper féminité

Au cours des derniers jours entre remises de prix pour l’industrie de la musique, dont les iHeartRadio Music Awards 2023 et les Prix CMT Awards, les GLAAD Media Awards, les premières de films et autres soirées mondaines, les stars ont opté pour des looks qui valsaient entre le style garçonne, l’hyper féminité de la corsetterie, des pièces glamour et des robes aux découpes astucieuses. De plus, encore une fois, Lenny Kravitz prouve que l’on gagne toujours à arborer sa signature !

Nicole Scherzinger

Photo AFP

Le style envoûtant de Nicole Scherzinger se fait cette fois édulcoré, alors que la chanteuse a opté pour une robe rose gomme à la subtile découpe à la hanche, une création de la marque Nué.

Megan Thee Stallion

Photo AFP

Le bleu vibrant de la robe Defience, la large ceinture retenue par une énorme boucle, la découpe à la hanche, les accessoires blancs, dont la manucure, et la coiffure subliment la chanteuse Megan Thee Stallion.

Gabrielle Union

Photo AFP

Les robes à capuchon se sont pointé le bout du nez en fin d’année. Voici une autre itération, cette fois de la griffe Moschino. Le visage ainsi encerclé, Gabrielle Union dégage une allure de super héroïne.

Jurnee Smollett

Photo AFP

Cette silhouette Versace est un peu surchargée, mais c’est en fait l’approche tarabiscotée qui la rend si intéressante. Heureusement, l’actrice a opté pour une mise en beauté simple.

Hannah Einbinder

Photo AFP

Hannah Einbinder a un faible pour les costumes aux coupes classiques. Dans cet esprit, elle a superposé sur une chemise boutonnée, un bustier, un blouson écourté et une veste qu’elle a déposée sur ses épaules, le tout déniché dans la plus récente collection Moschino.

Elle Fanning

Photo AFP

Elle Fanning incarnait très bien la garçonne dans cet ensemble deux-pièces Stella McCartney. Elle a joué le jeu jusqu’au bout en accessoirisant l’ensemble gris à rayures banquier d’une grosse montre Cartier.

Nicholas Hoult

Photo AFP

La magnifique matière brillante de ce complet Tom Ford n’est que rehaussée par la touche stylistique monochrome du look de Nicholas Hoult.

Jodie Turner-Smith

Photo AFP

Jodie Turner-Smith a accessoirisé ce manteau doré Schiaparelli à double boutonnage de longues boucles d’oreilles, d’une énorme bague et d’une manucure verte et or. L’actrice ose et s’amuse à imaginer des tenues toujours réussies.

Milena Smit et Kelsea Ballerini

Photo AFP

Photo AFP

Milena Smit et Kelsea Ballerini ont toutes les deux craqué pour des robes bustier d’inspiration lingerie de Dolce & Gabbana ; l’une a préféré la version translucide lilas, tandis que l’autre y est allée pour une opacité vert thym.

Le look de la semaine : Lenny Kravitz

Photo AFP

Lenny Kravitz personnifie à merveille le look de la rock star. Il peaufine son style depuis des décennies, tout en demeurant fidèle à ses pièces fétiches, dont le pantalon à patte d’éléphant. L’ambassadeur de la nouvelle fragrance Y de Saint Laurent a opté pour un look de la maison française. Il a agencé une blouse diaphane à une veste courte aux épaules marquées et un pantalon pailleté noir.