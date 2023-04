Pannes de courant : plus de 127 signalements d’intoxication au monoxyde de carbone sur l’île de Montréal

La direction de la santé publique de Montréal a rapporté pas moins de 127 signalements d'intoxication au monoxyde de carbone entre mercredi et samedi matin, en raison de chauffages d’appoint et de cuisson utilisés dans les habitations en raison des pannes de courant.

Près de 44 évènements ont été dénombrés au total, dans la plupart des cas, ils se sont produits en pleine nuit.

Les sinistrés qui ont subi ces intoxications ont notamment utilisé des chauffages des appareils de cuisson conçus pour l’extérieur, à l’intérieur de leur domicile tel que des barbecues, ou des brûleurs au propane.

Les personnes intoxiquées ont eu besoin de soins avancés, a fait savoir en entrevue à TVA Nouvelles, Dre Catherine Verreault, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.

Heureusement, aucun décès n’a été rapporté, mais les hôpitaux montréalais se sont dits préoccupés par la situation dans un communiqué émis vendredi et appellent à la vigilance de la population.

Les arrondissements de Montréal-Nord, LaSalle, Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic, le quartier Parc-Extension et la ville de Dollard-des-Ormeaux sont les endroits où le plus grand nombre d’intoxications sont rapportées.

La direction de la santé publique de Montréal fait du porte-à-porte afin de sensibiliser la population aux dangers liés aux intoxications dans les quartiers les plus touchés par les pannes.

Symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone

-Maux de tête

-Étourdissements

-Fatigue

-Troubles visuels

-Nausée

-Vomissements

-Dans les cas plus sévères, des pertes de conscience et des convulsions peuvent survenir, et même le décès.

Voyez les conseils de la santé publique concernant les intoxications au monoxyde de carbone.