Pierre-Luc Brillant, poésie sonore

Entre des études en musique et en philosophie, une carrière d’acteur, un duo musical et des implications en politique, Pierre-Luc Brillant a trouvé le temps de composer des pièces instrumentales à la guitare. Son album Des compositions offre des chansons plus anciennes et des pièces nouvelles semblant tout droit sorties d’un film ou d’un long voyage.

On peut remercier Louis-Armand Bombardier, le fondateur du label L-A. be, d’avoir insufflé le petit souffle de courage qu’il manquait à son ami Pierre-Luc Brillant pour enfin présenter un album de ses compositions originales à la guitare classique.

« La musique, c’est une forme d’art qui permet d’envoyer l’esprit là où on veut, explique l’artiste multidisciplinaire âgé de 45 ans. Sur cet album, je propose des moments musicaux qui sont comme de petits courts métrages. C’est un univers très cinématographique. Il y a beaucoup d’albums instrumentaux de piano, mais il y en a peu de guitare classique. »

En parallèle

Celui qui est aussi un acteur connu – pour avoir tenu le rôle du méchant Raymond dans le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée notamment – a toujours eu le cœur sainement partagé en deux : un côté pour la musique dont il est tombé sous le charme à l’adolescence, et un autre pour le jeu.

« La musique et le cinéma ont évolué parallèlement dans mon parcours et il est sûr que les deux s’influencent », ajoute celui qui partage la scène, et sa vie, avec la comédienne et chanteuse Isabelle Blais depuis 10 ans. En compagnie d’amis musiciens, ils forment le groupe Comme dans un film.

Doux et enveloppant

Pierre-Luc Brillant assure la composition, les arrangements et la réalisation de son album. (Psst : regardez de plus près sa photo devenue la pochette de son album et vous verrez un renard en « décomposition », d’où le titre « des compositions ».)

Il ajoute humblement ne pas avoir manqué de demander conseil à des gens « beaucoup plus savants que lui » pendant sa création.

Cet album doux et enveloppant offre 12 pièces, dont certaines ont été composées pendant la pandémie. Parmi celles-ci, les deux premiers extraits offerts récemment au public : la langoureuse Tango nocturne et Aux adieux, une chanson baume écrite lors du décès de sa maman.

L’artiste également politicien s’est aussi entouré d’amis musiciens sur son premier opus du genre, dont Christelle Chartray au violoncelle, Guido Del Fabbro au violon, Jocelyne Roy à la flûte traversière et Nicolas Grimard au « lapsteel ».

Quant aux spectacles qui s’en suivront, Pierre-Luc Brillant promet d’en profiter pour parler de musique, discuter avec le public entre les chansons et être drôle tout en étant pédagogique.

« Ce sera avec le ton de l’humour, un peu historique et un peu philosophique. »

L’album Des compositions de Pierre-Luc Brillant se trouve sur les plateformes.