Portrait de lecteur de Jean-Philippe Baril Guérard: de tout, pour tous les goûts

En plus d’être écrivain, acteur et metteur en scène, Jean-Philippe Baril Guérard, dont le roman Haute démolition vient d’être adapté en télésérie (sur Séries Plus), est aussi un grand lecteur. Il partage avec nous ses plus belles découvertes.

On entre tout de suite dans le vif du sujet : quels livres ont été pour vous d’immenses coups de cœur ?

Photo fournie par les éditions Dramaturges

Je vais inclure un peu de théâtre parce que j’aime beaucoup ça. Tiens, je vais même commencer par ça, avec Rouge gueule d’Étienne Lepage. C’est une pièce que j’ai trouvée extraordinaire et dont je parle toujours. Elle a quelque chose de très provocateur.

Les romans, maintenant. Je commence avec American Psycho de Bret Easton Ellis, qui est une lecture tellement formidable. Quand je l’ai lu, je me suis dit hein ? Ça se peut, écrire quelque chose comme ça, aller aussi loin dans la culture populaire et dans l’excès ? Ce livre a fini par beaucoup m’influencer.

Photo fournie par les éditions Gallimard

Il y a aussi Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, un auteur dont le roman le plus connu est Les vestiges du jour. Dans tous ses livres, il y a une réflexion sur le bien et le mal, jusqu’où on est prêt à aller pour vivre avec les erreurs qu’on a faites, toutes les pirouettes intellectuelles qu’on doit faire pour y arriver. Souvent, il place aussi une sorte de grand revirement dès le début, sauf qu’on ne peut pas encore le décrypter. Mais quand on finit par comprendre, c’est vraiment intéressant. Tout ça écrit dans une prose simple, touchante, belle.

Photo fournie par les éditions Gallimard

Swing Time, de Zadie Smith, est un livre très achevé qui ratisse large, avec beaucoup de rythme. Il m’a entre autres permis de voyager, car l’histoire se passe à Londres. J’adore ce qu’écrit cette Britannique.

Et qu’avez-vous lu de bon dernièrement ?

Photo fournie par les éditions Seuil

On m’a recommandé le recueil de nouvelles d’un auteur chilien, Benjamin Labatut. Son livre s’intitule Lumières aveugles et il a été sur la liste des suggestions littéraires de Barack Obama. Alors aux États-Unis, il a bien « pogné » ! C’est plein de nouvelles sur des versions romancées de découvertes scientifiques. Il va par exemple parler d’un pigment bleu qui a aussi été utilisé comme arme chimique pendant la Deuxième Guerre, ou des premiers scientifiques qui ont planché sur la physique quantique.

Y a-t-il un roman dont l’histoire n’a jamais vraiment cessé de vous hanter ?

Photo fournie par les éditions Calmann-Levy

Oui, Le loup dans le camion blanc de John Darnielle. Une histoire choquante dans laquelle on va avoir, comme dans les Kazuo Ishiguro, un genre de révélation qui survient aux trois-quarts du livre. Le héros est un gars défiguré qui vit très isolé. Il a des problèmes d’autonomie à la suite de ce qu’on comprend être un accident. Il a une apparence monstrueuse et à travers le fil de l’histoire on va comprendre ce qui lui est arrivé. Pour gagner sa vie, il a créé un jeu de rôle qui se passe par la poste, ce qui était très populaire dans les années 1990. Mais des joueurs finissent par prendre le jeu un peu trop au sérieux et ils vont mettre leur vie en danger. C’est magnifiquement écrit.

Est-ce qu’il y a un livre dont vous aimeriez parler parce qu’il vous a complètement surpris ?

La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy. Je l’ai lu très jeune et il a marqué ma vie d’écrivain. C’est un monument de la littérature et pour moi, ça a été une révélation. Ça raconte l’histoire de deux enfants dont le père est décédé et qui doivent apprendre à vivre dans une maison isolée.

Jusqu’à présent, quel bouquin pensez-vous avoir le plus fréquemment sorti de votre bibliothèque ?

Photo fournie par les éditions Presque lune

Je pense que c’est un roman graphique, Sabrina, de Nick Drnaso. Il est extraordinaire. La raison pour laquelle je le sors si souvent, c’est parce que je le prête à des amis et quand il ne revient pas, je le rachète. C’est l’histoire d’un gars dont l’un des amis du secondaire ne va pas bien. Il ne l’a pas vu depuis des années. Il a une vie très plate et l’arrivée de cet ami vient bousculer son quotidien. Politiquement, ce que le livre dit est très intéressant. Il se penche entre autres sur la violence des réseaux sociaux. C’est un livre qui m’a hanté, il faut lire ça. Ça m’a renversé.

Vous avez une série de livres fétiches ?

Comme tout le monde de mon âge, j’ai lu les Harry Potter et Le seigneur des anneaux, et j’ai adoré ça. Ça reste marquant pour toujours.

Et du côté des romans de science-fiction, pour quoi avez-vous craqué ?

Je n’en lis pas beaucoup, mais je suis un grand fan de William Gibson, qui a prédit notre rapport à internet et le cyberespace. Neuromancien, le premier tome d’une trilogie, est vraiment intéressant. Il met en scène un pirate informatique qui s’est fait bloquer l’accès à internet et qui va se faire offrir d’en retrouver l’accès à certaines conditions.

Il y a aussi Périphériques, qui est l’un de ses grands romans, son meilleur selon moi. Ça parle d’une fille qui a un superpouvoir : elle réagit aux marques, alors elle peut dire si un nouveau logo va marcher ou non.

Qu’allez-vous lire pour sûr au cours des prochaines semaines ?

Je suis en train de lire Anéantir de Michel Houellebecq. Après ça, sur le dessus de ma pile il y a Gens du nord de Perrine Leblanc et L’homme surnuméraire de Patrice Jean. C’est Stéphane Bureau qui m’en a parlé. C’est une réflexion sur le regard qu’on pose sur les œuvres du passé pour les blanchir, les nettoyer quand on juge qu’elles ont mal vieilli.