Premier Tech: milliardaire pour ses 100 ans

L’équipe de Premier Tech, la multinationale de Rivière-du-Loup, s’était donné il y a quelques années le défi d’atteindre un milliard de dollars de ventes en 2020. Elle aura finalement atteint l’objectif l’an dernier, juste à temps pour ses 100 ans.

« On a historiquement doublé nos ventes aux sept à huit ans et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas maintenir cette vélocité commerciale pour les 10 à 20 prochaines années », lance le président Jean Bélanger, qui voit grandir autour de lui une nouvelle génération de leaders passionnés.

« Notre histoire, c’est un marathon à relais », dit-il.

C’est dans l’ADN de l’entreprise de se projeter loin dans l’avenir. Et ça fait partie du secret de la longévité de Premier Tech, croit Jean Bélanger. L’entreprise a été fondée à en 1923 par des immigrants allemands, de qui la famille Bélanger a racheté l’entreprise. Tout a commencé dans l’horticulture, avec la tourbe de mousse de sphaigne.

« Être une entreprise en région autour des ressources naturelles, dans un métier lié à la terre et aux cycles des saisons, a créé un terreau fertile, la base pour une entreprise de long terme. Et il y a eu une stabilité dans l’actionnariat, avec deux familles qui se sont inscrites dans cette vision », raconte le PDG, père de quatre enfants.

Esprit de famille

Quelque chose de l’esprit de famille est imprégné dans l’équipe de direction de Jean Bélanger.

« Ma gang – on est plusieurs à être ensemble depuis le secondaire, le cégep ou l’université – et je me rappelle qu’au lieu d’étudier, on imaginait comment on allait gérer une business ! Quand on est entrés chez Premier Tech, on nous a laissé faire ça. [...] L’esprit de corps est énorme entre les gens qui donnent la cadence et ont ce goût de bâtir. C’est ce qui permet de livrer la croissance », estime le dirigeant.

Avec sa « gang », il fait de trois à cinq acquisitions par année, mais les deux tiers de la croissance des trois dernières décennies chez Premier Tech s’est faite de manière organique. Aujourd’hui, Premier Tech compte 5200 employés dans 28 pays.

Vision internationale

Jean Bélanger est inspiré par les pionniers québécois qui ont su créer de la richesse dans leur communauté en misant sur du long terme. Créer de la valeur juste pour les actionnaires ou faire un coup d’argent pour se donner la liberté 55, ça n’a jamais été son credo.

Pour bâtir une multinationale en région, il n’a pas vu les obstacles, mais les possibilités : faire ses valises et prendre l’avion. Souvent.

Passionné de vélo, le PDG de Premier Tech est un coureur de fond. L’entreprise commandite l’équipe cycliste d’Hugo Houle, vainqueur l’an dernier d’une étape du Tour de France. Mais si Jean Bélanger était fan de course automobile, l’entreprise ne s’associerait jamais à une équipe, ce sport n’ayant pas de liens avec les valeurs de l’entreprise ni avec sa mission environnementale.

Mais voilà, le vélo est un sport international qu’on célèbre en famille et entre amis et qu’on va voir gratuitement. Et pour Jean Bélanger, tout le sens du travail d’équipe se traduit dans une course : gagner ne se fait jamais seul.

PREMIER TECH

Secteurs d’activités : horticulture, agriculture, équipements, environnement, technologie

Année de fondation : 1923

5200 employés

48 usines dans 17 pays