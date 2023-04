Quand le verglas s'occupe de Pâques...

Si tôt en avril, nous n’espérions pas de vraies Pâques printanières. Mais on ne s’attendait quand même pas à ce qu’une tempête de verglas vienne troubler la fête.

Pannes d’électricité qui s’éternisent...

On déguste des petits sandwiches frettes dans le doux concert des scies à chaîne débitant les arbres que la tempête a abattus.

Pas de réseau internet ni de jeux vidéo pour les enfants à la maison. Beau congé de Pâques en perspective.

En plein cœur de la tempête

Ma Vieille ne se laissait pas abattre et me parlait au téléphone du dimanche de Pâques à venir. Un dossier sur lequel elle nous talonne depuis la mi-mars.

– Oublie le brunch, maman ! Le verglas est en train d’emprisonner mon magnolia sous une épaisse couche de glace. J’ai peur de le perdre !

– Ben voyons, pourquoi tu prends pas une chaudière d’eau chaude pis que t’essaies pas de verser de l’eau sur les branches ??

Pas si fou, j’avoue y avoir pensé. Mais je me voyais mal du haut de la fenêtre du deuxième étage, me mettre à répandre de l’eau chaude sur les branches glacées. Pas certaine des conséquences d’un tel choc thermique.

Un bivouac pour Dimanche ?

Vendredi saint au matin, il reste plus de 650 000 foyers sans électricité. Et pour bien faire, le vent se lève et on gèle.

Les équipes sur le terrain ont beau faire un travail titanesque, il se pourrait que pour certains, ce dimanche de Pâques prenne des allures de camping maison.

Sortons le service à fondue des armoires ou alors improvisons un barbecue si le gril est accessible.

Âmes charitables

Un repas chaud, un thermos de café, et même le gîte, si vous le pouvez, devraient vous valoir une belle reconnaissance de ceux qui sont en peine.

Si la tendance se maintient, ma Vieille risque de nous voir débarquer chez elle dimanche midi.

Chez ma Vieille, le courant passe toujours...

Joyeuses Pâques !