LNH: Ryan O’Reilly trouve encore ça surréel d’endosser l’uniforme des Maple Leafs

TORONTO | Ryan O’Reilly a gagné la Coupe Stanley en 2019 avec les Blues de St. Louis, gravant aussi son nom sur le trophée Conn-Smythe. Quatre ans plus tard, il rêvera de conduire l’équipe de son enfance, les Maple Leafs, à la terre promise, un exploit qui n’est pas survenu depuis 1967.

Acquis des Blues le 17 février, O’Reilly découvre encore son nouvel environnement. Il n’a joué que neuf matchs avec les Leafs, s’absentant pour une période de 14 rencontres en raison d’une fracture à un doigt.

Getty Images via AFP

« Je veux connaître encore mieux mes coéquipiers, je veux sauter sur la glace pour des répétitions en supériorité numérique ou en désavantage numérique, a dit O’Reilly après un entraînement matinal, samedi, au Scotiabank Arena. J’ai besoin de jouer. »

Originaire de Clinton en Ontario, O’Reilly a encore le sourire dans le visage quand il décrit le bonheur de porter l’uniforme à la feuille d’érable bleue.

« C’est encore étrange, mais pour mes parents aussi, a-t-il répliqué. Ma mère m’a rendu visite pour le congé de Pâques. Elle a pris dix chandails de personnes près de chez elle pour que je les signe. Ma sœur aussi a amené une dizaine de chandails pour des autographes. Je viens d’une petite ville à trois heures de route de Toronto. Il y a un buzz avec les Maple Leafs. Au début de la saison, je m’imaginais encore avec les Blues pour un parcours en séries. Maintenant, je suis un membre des Leafs. Je trouve ça encore irréel. »

Getty Images via AFP

« C’est probablement encore plus gros pour mes parents que pour moi, a-t-il poursuivi. Pendant la saison, comme joueur, tu restes isolé avec tes coéquipiers. Tu es un peu dans une bulle. Mes parents se font probablement solliciter plus que moi. Je me prépare pour les séries de mon côté. »

À ses neuf premiers matchs à Toronto, O’Reilly a marqué trois buts et obtenu deux passes.

La perfection

Au premier tour des séries, les Maple Leafs retrouveront pour une deuxième année d’affilée le Lightning de Tampa Bay. L’an dernier, le Lightning l’avait emporté en sept matchs.

« Oui, j’aime ce défi, a répondu O’Reilly sur cet autre duel contre Tampa. Nous connaissons très bien le Lightning, mais ils nous connaissent aussi très bien. Il y a une grande rivalité entre les deux équipes. Depuis quelques années, le Lightning forme la meilleure équipe de la LNH. Nous savons qu’il s’agira d’une série difficile. Nous aurons besoin d’être parfaits et encore plus. »

Getty Images via AFP

Les Leafs, qui n’ont pas gagné une seule série depuis le printemps 2004, ont trébuché au premier tour (ou lors du tour de qualifications en 2020) lors des six dernières années.

« Oui, il y a de la pression, a reconnu O’Reilly. C’est une évidence. Ce n’est pas facile de gagner. Mais j’aime nos chances et la mentalité de l’équipe. Je suis heureux d’appartenir à ce groupe. »

« Je sais qu’il s’agit du narratif (les éliminations au 1er tour), a-t-il enchaîné. Mais à l’intérieur du vestiaire, nous ne parlons pas de ça. Ça ne sert à rien de penser à ça. J’aime mieux que nous nous concentrons sur les détails de notre jeu. Que tu sois les Coyotes de l’Arizona ou les Maple Leafs de Toronto, c’est spécial quand tu atteins les séries. Mais à Toronto, c’est la Mecque du hockey. »