Sharon James: de Abba à Whitney Houston

Elle a pigé dans le catalogue d’Abba avec Mamma Mia !, puis dans les succès de Pat Benatar, Poison et Journey pour Rock of Ages. Mais cette année, Sharon James s’attaque au répertoire de deux monuments de la chanson : Whitney Houston dans Le Bodyguard et Diane Dufresne dans Belmont.

• À lire aussi: Frédérick De Grandpré et Jennifer-Lee Dupuy, un duo légendaire

Dire que Sharon James n’a pas froid aux yeux tiendrait de l’euphémisme. Elle l’atteste en riant, consciente du défi vocal que représentent ces deux nouveaux projets.

« Je sais que c’est un peu de la folie, tout ça », rigole-t-elle.

Soit. Mais loin d’elle l’idée de reculer devant un défi, quel que soit sa taille. Elle relève donc le premier depuis quelques jours sur les planches du Théâtre St-Denis avec un rôle dans la comédie musicale Le Bodyguard.

Le spectacle reprend évidemment les grandes lignes du film, mais bonifie son intrigue de plusieurs numéros, tous empruntés au répertoire de Whitney Houston.

Sharon James y incarne Nicki Marron, sœur aînée de l’héroïne Rachel Marron (ici interprétée par Jennifer-Lee Dupuy).

« C’est sûr que de faire ces chansons soir après soir, c’est tout un challenge. Et ça vient avec une pression immense. On a travaillé très fort pour bien rendre justice aux chansons et au talent de Whitney Houston », précise la comédienne et chanteuse.

Dans la peau de Dufresne

Attendue sur scène pour les représentations en sol montréalais de Bodyguard, Sharon James cédera sa place à Maëva Grelet pour les spectacles prévus à Québec, cet été. Mais elle ne chômera pas pour autant ; on la retrouvera du côté de Repentigny pour le spectacle musical Belmont, consacré à l’œuvre – et l’univers éclaté – de Diane Dufresne.

Cinq interprètes monteront sur scène pour incarner autant de facettes de la célèbre chanteuse. Sharon James y partagera ainsi la vedette avec Geneviève Alarie, Catherine Sénart, Laur Fugère et Laetitia Isambert.

« Ça fait longtemps que je veux faire un spectacle comme celui-là, entourée de femmes. L’univers de Diane Dufresne, c’est la folie, la liberté, le féminisme, la sensualité... toutes des choses qui me parlent beaucoup », avance-t-elle.

► La comédie musicale Le Bodyguard est présentée au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 15 avril, puis au Théâtre Capitole de Québec à compter du 28 juin.