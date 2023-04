Tournoi des Maîtres : Brooks Koepka en contrôle jusqu’à la suspension du jeu à Augusta

AUGUSTA | Il a fait un temps de canard cet après-midi au Tournoi des Maîtres, si bien que la pluie abondante a causé l’arrêt du jeu sur le coup de 15h15. Impossible de continuer dans ces conditions, les officiels ont mis un terme à la troisième ronde. Ayant complété le tiers du parcours, Brooke Koepka avait réussi à limiter les dommages.

À -13, l’Américain de 32 ans avait même réussi à retrancher un coup à la normale jusqu’au 6e fanion. Il reprendra l’action demain matin, sur le vert du 7e, avec une avance de quatre coups sur Jon Rahm.

«C’était très difficile sur le parcours. La balle n’allait nulle part avec cette température. Il faut aussi gérer la pluie et le froid, a résumé Koepka.

«Et il faut réussir des roulés sous haute pression, a poursuivi celui qui était l’un des 11 golfeurs à jouer sous la normale, hier, avant l’arrêt du jeu. Tout le monde savait que c’était en voie d’être une journée très difficile. Il fallait simplement travailler plus fort et s’arranger pour sauver les normales.»

Ce sera donc le moment idéal pour se remettre aux trousses de Koepka en tentant d’enfiler les moineaux.

Lutte féroce à prévoir

Ce combat de coqs poids lourds promet pour la dernière journée de compétition. Certains experts avaient joué les prophètes en plaçant un représentant du circuit de la PGA à celui de LIV Golf en ronde finale.

Cette prophétie est en voie de se réaliser puisque les deux têtes d’affiche de chacun des circuits sont au coude-à-coude avec encore 25 trous à jouer.

«Il reste encore beaucoup de golf devant nous. Je me sens bien, fort et en mesure de connaître une longue journée demain, a signalé Rahm. Les conditions météo seront bonnes et le parcours sera plus tendre.»

Getty Images via AFP

Il ne faut jamais oublier ce vieux dicton souvent répété sur la terre sacrée du Augusta National : le Masters ne fait que commencer sur le neuf de retour en ronde finale.

L’histoire nous a trop souvent montré des meneurs s’écrouler et des chasseurs attraper leur proie, notamment au Amen Corner.

Dans un passé pas si lointain, Tiger Woods avait profité de la route de Francesco Molinari sur l’iconique normale 3 du 12e fanion, au cœur du Amen Corner, un certain dimanche d’avril 2019. Deux heures plus tard, il rugissait pour montrer qu’il était redevenu le maître de l’endroit.

Déraillements

À l’opposé du spectre, Jordan Spieth avait complètement bousillé son avance lors de la ronde finale de l’édition 2016. Il avait noyé deux balles dans la Rae’s Creek traversant «Golden Bell», en route vers un score de 7. Il avait plus tard remis le veston vert à Danny Willett.

Et il y a cette implosion de Greg Norman en 1996. Menant Nick Faldo par six coups à l’aube de la ronde finale, le Requin blanc aujourd’hui commissaire de LIV Golf, a perdu par cinq coups avec une catastrophique carte de 78 (+6)!

Le nom de Norman est toujours inscrit dans le livre de records de l'histoire du Masters comme le meneur qui a perdu la plus important avance après 54 trous.

Capture d'écran

Gageons que s’il réussit à se forger une confortable avance après 54 trous, Koepka ne donnera certainement pas un coup de téléphone à son patron pour lui demander conseil.

La paire en tête est suivie de l’amateur Sam Bennett, à -6. Patrick Cantley, Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa et Viktor Hovland rôdent à -4.