Une croisière en Polynésie: la chance d’une vie

Après avoir visité une soixantaine de pays et toujours fui les voyages organisés, si on m’avait dit que j’allais un jour partir en croisière, j’aurais crié au scandale ! La grande voyageuse en moi avait quelques préjugés sur ces villes flottantes...

D’abord, j’aime voyager lentement et explorer en profondeur chaque pays alors que la croisière impose un horaire et de courtes escales.

Ensuite, j’aime découvrir la culture locale et me sentir dépaysée­­­ tandis qu’on se retrouve entouré de gens qui nous ressemblent dès qu’on se retrouve à bord.

Une aubaine

Puis, les astres se sont alignés pour tester mes préjugés.

À la suite d’un coup de fil impromptu de l’agence One Life Travel, j’ai eu la chance inouïe de remplacer une passagère à moindre coût pour une croisière de sept jours en Polynésie française, en novembre 2022.

On s’arrêtait sur cinq îles de l’archipel sud de l’océan Pacifique, aussi différentes qu’exotiques : Huahine, Raiatea, Bora-Bora, Moorea et Tahiti.

Allais-je apprécier le concept de croisière ? C’était la P-O-L-Y-N-É-S-I-E, le paradis des lunes de miel et de la plongée, le fantasme des lagons turquoise.

En plus, ce pays d’outre-mer français, sur fond de cocotiers, de cascades, de verdure luxuriante et de montagnes volcaniques, était sur ma liste des destinations incontournables à découvrir absolument !

À ce prix raisonnable, j’ai signé les yeux fermés.

Verdict personnel

Cette expérience avec le croisiériste NCL fut une réelle bénédiction.

Pouvoir parcourir plusieurs îles d’Océanie en rafale en une semaine, incluant la portion de vols, c’était parfait. En si peu de temps, il aurait été beaucoup plus dispendieux (et tout un casse-tête !) d’organiser un tel périple.

Comme prévu, j’ai eu un réel de coup de cœur pour la Polynésie française, assez pour que je ne suive pas le reste du groupe pour le vol du retour vers Montréal !

Est-ce que je retournerais en croisière ?

Probablement jamais si je peux l’éviter, bien que j’aie aujourd’hui une vision plus nuancée de la vie sur un navire de croisière.

La suite s’est passée en Airbnb à un rythme plus lent, bercée par les vagues et la gentillesse exceptionnelle des Polynésiens.

LES AVANTAGES

Une vue imprenable de votre destination, d’une perspective impossible à observer du continent

Le retour au confort du navire chaque soir, sans organisation ni le moindre tracas

Aucune nécessité de conduire ni aucun ressenti de fatigue quant aux kilomètres parcourus entre les destinations

Savoir à quoi s’attendre en matière d’activités et de repas

LES INCONVÉNIENTS

La perte d’authenticité de certains lieux et ports visités par de nombreux navires

L’impression de découvrir un pays en surface et peu d’immersion dans la culture locale

Le possible sentiment de course contre la montre à chaque arrêt

Les prix des excursions, des locations et des visites ajustés à la hausse en fonction de l’affluence

La perte de spontanéité, arrêts et horaire étant fixés à l’avance

Mal de mer ? S’informer sur les étapes du voyage et la saison, car la mer peut être agitée

Le coût environnemental désastreux soulevant de nombreux débats. En effet, chaque passager émettrait quatre à cinq tonnes de gaz à effet de serre par croisière, l’équivalent de 20 000 km parcourus en voiture !

Prendre le large en croisière, c’est pour qui ?

►Les gens ayant un nombre limité de journées de vacances ou les personnes aimant cumuler le plus grand nombre de pays et de villes visités, en survol et en un seul voyage

►Les adeptes de tout inclus, puisqu’il s’agit d’un concept offrant les mêmes avantages sur un bateau : restaurant à la carte ou buffet, soirées dansantes et animation, tours organisés, piscines, spa, casino, etc.

►Ceux et celles qui aiment faire des rencontres et être entourés de leurs semblables

►Les voyageurs qui ont une préférence pour l’organisation, la prise en charge par un tiers et qui aiment se trouver dans un cadre connu et contrôlé

