Cet ex-toxicomane change de vie après avoir décroché un emploi dans un spa

C’est grâce à la massothérapie qu’un ancien toxicomane a réussi à se sortir de ses problèmes de consommation, qui l’ont mené à la rue, alors qu’il s’apprête aujourd’hui à participer à un championnat canadien de massothérapie.

«Pour moi, la massothérapie, c’est faire du bien aux gens, c’est ma rédemption», dit Jonathan Benjamin, âgé de 39 ans.

Il faut dire que les 20 dernières années ont été une longue lutte contre sa dépendance aux drogues, admet celui qui est originaire de Charny, sur la Rive-Sud de Québec.

C’est à 14 ans qu’il consomme du cannabis pour la première fois. Puis, dans la vingtaine, la consommation prend sournoisement de plus en plus de place. «J’avais une bonne job [en assurances], le char de l’année, un appartement [...]. Mais, moi, c’était toujours la dérape», confie le trentenaire.

Vers l’âge de 28 ans, tout bascule. Même si son employeur lui donne «plusieurs chances», dit-il, il dépense plus qu’il ne le peut, déclare faillite et se «pousse» à Montréal, en espérant un nouveau départ, qui ne viendra malheureusement pas.

À la rue

Après avoir échoué à une énième thérapie en centre de désintoxication, il se retrouve à la rue. «Je vivais pour consommer et je consommais pour vivre», confie celui qui a même été porté disparu par sa mère en 2012.

«Je dormais dehors. Je suis allé à la Maison du Père quelques fois pour manger, j’ai fait ça», relate Jonathan. «À cette époque-là, je ne pensais pas m’en sortir. Pour moi, ma vie était finie, j’avais tellement de souffrance», raconte-t-il.

Photo fournie par Jonathan Benjamin

Jonathan confie avoir eu des idées noires, mais c’est en pensant à sa mère qu’il les a chassées. «J’avais une pensée pour elle. Je me disais que je ne pouvais pas lui faire ça», dit-il.

Deuxième chance

En 2019, il décroche un emploi à la réception du Scandinave Spa, à Mont-Tremblant. Intéressé par la massothérapie, c’est à cet endroit qu’il fait ses preuves. «Ils m’ont donné une deuxième chance», dit-il.

Rapidement, sa popularité fait boule de neige, si bien qu’il démarre sa propre entreprise en 2021.

«C’est la première fois de ma vie que je suis heureux. Je sais où je suis, ce que je fais, je connais mon rôle et je suis bien», dit celui qui demeure à Mont-Tremblant aujourd’hui.

Championnat de massage

Pour se prouver qu’il peut maintenant relever des défis, Jonathan Benjamin participera au Championnat canadien de massage, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 7 et 8 mai prochains. L’événement permettra à près de 80 massothérapeutes venant des quatre coins de la province de s’affronter devant quatre juges.

«Pour moi, partir de la boîte de carton [sur laquelle il dormait lorsqu’il était dans la rue] et d’aller là, c’est capoté! » lance-t-il, fier de son parcours en tant que massothérapeute.

Aujourd’hui, Jonathan Benjamin veut donner au suivant, mais surtout aider ceux et celles qui vivent des problèmes de consommation. Ainsi, il organisera un «massothon» cet été, dans le but d’amasser des fonds pour une maison de thérapie. Il souhaite également remettre 5% de son salaire annuel à une cause visant à aider des toxicomanes à s’en sortir.

«Dans la vie, il y a toujours des moyens, il y a juste des solutions. Il m’a fallu faire face à beaucoup de négatif pour m’en rendre compte, mais maintenant, je le vois», conclut-il.