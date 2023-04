Cincinnati: une escapade étonnante à découvrir!

On y pense beaucoup moins, sans doute car elle est éloignée de la côte, mais située au nord-est des États-Unis, et constituant une première porte d’entrée vers le Midwest, Cincinnati peut se révéler une escapade de quelques jours fort intéressante et étonnante !

Ici, le baseball est une véritable religion ! En fait foi la parade du Findlay Market Opening Day, orchestrée par le principal marché de la ville depuis plus de 100 ans et qui dure près de 2 h 30 ! La journée est d’ailleurs considérée comme un jour férié « non officiel » par l’ensemble des habitants de Queen City.

Photo fournie par Elsa Flore Larin

Lors de mon passage, ces derniers se sont d’ailleurs fait un devoir de me souligner fièrement, et à maintes reprises, que leur ville avait vu naître la première équipe de baseball professionnelle des États-Unis en 1869.

Ainsi, aller voir une partie des Reds s’impose pour profiter de cette ambiance unique au très beau Great American Ball Park. Les amateurs, et les curieux, pousseront quant à eux la découverte au Reds Hall of Fame & Museum adjacent au stade.

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

À deux pas, le National Underground Railroad Freedom Center constitue un autre incontournable. Judicieusement localisé devant la rivière Ohio, dont la traversée assurait la liberté aux esclaves en fuite, ce vaste musée raconte sur trois étages l’histoire de l’esclavage et l’histoire du Chemin de fer clandestin, ce réseau de routes sûres utilisé par les esclaves afro-américains fuyant vers la liberté au-delà de la ligne Mason-Dixon et jusqu’au Canada. Un arrêt essentiel, le musée vient d’ailleurs d’être élu meilleur musée d’histoire du pays selon le USA Today. Tout de même !

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

Pour les petits et les grands

Gros coup de cœur pour l’original, et unique au pays, American Sign Museum qui assemble un pan de l’histoire états-unienne plutôt inédit. On y déambule entre affiches et enseignes commerciales kitsch et néons art-déco de toutes sortes de 1890 à 1960.

Parmi les plus marquantes, il y a notamment la première enseigne à ampoules à incandescence du Holiday Inn et une gigantesque enseigne McDonald’s de 1963 mettant en vedette Speedee, la première mascotte de la chaîne, et le hamburger à 15 cents.

Photo fournie par Marie-Ève Blanchard

Les hippopotames de l’un des plus vieux zoos du pays et le tunnel de requins, vraiment fascinant, du beaucoup plus récent aquarium de la ville raviront aussi petits et grands. Pour se rendre au Newport Aquarium, on emprunte idéalement à pied le très joli pont suspendu Roebling à pied, reliant la ville à la rive du Kentucky. Il fut réalisé par l’ingénieur même du pont de Brooklyn à New York.

BON À SAVOIR

Où se loger

À la fois un musée d’art contemporain et un hôtel, le 21 c Museum Hotel propose une approche franchement originale avec expositions et expériences artistiques immersives. Très bien situé !

Explorer

Pour découvrir le centre-ville, le Connector, un récent tramway, réalise une boucle de 6 km en reliant les attraits les plus populaires. Le plus beau : c’est gratuit !

S’y rendre

Il faut compter 12 h pour s’y rendre en voiture (un arrêt à Buffalo ou à Cleveland peut s’avérer aussi intéressant). Autrement, Air Canada propose des vols via Toronto.

Où manger

Les diners Sugar n’ Spice et Hathaway’s, de véritables institutions depuis 1941 et 1956 (essayer la goetta au petit-déjeuner, une spécialité de la ville inventée par un immigrant allemand) et le Montgomery Inn Boathouse, incontournable pour ses ribs.