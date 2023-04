Défi Pissenlits: voyez pourquoi vous devriez attendre avant de tondre votre gazon

Le printemps s’installe pour de bon au Québec et les fleurs commencent à se montrer, tout comme les insectes polinisateurs. Miel&Co lance la troisième édition du Défi Pissenlits et conseille à la population de ne pas tondre pendant quelques jours pour laisser les insectes se délecter du nectar et du pollen contenus dans les pissenlits.

• À lire aussi: Une citoyenne voudrait laisser pousser sa pelouse à sa guise

• À lire aussi: Défi pissenlits: pas de tonte de pelouse avant juin, prône la Ville de Québec

L’initiative de l’entreprise québécoise vise à «sensibiliser la population à l’apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à la société», a affirmé Miel&Co, dans un communiqué publié mercredi.

Lancé en 2021, le Défi Pissenlits invite donc les Québécois à retarder la tonte de leur gazon pour laisser les pissenlits et autres fleurs à la disposition des insectes.

«Plutôt que de tondre aussitôt que les pissenlits sortent, nous suggérons d’attendre deux à trois semaines afin de nourrir les abeilles, de tondre et ensuite les pissenlits repousseront avec un renouveau de nectar et pollen», explique l’entreprise sur son site internet.

Le Défi Pissenlits ne s’applique pas tout le mois de mai, contrairement à son homologue britannique, puisque les climats sont différents.

«C’est du cas par cas selon les régions puisque le gazon n’est pas au même stade au printemps dans les différentes régions du Québec.», a déclaré Christina Fortin-Ménard, copropriétaire de l’entreprise Miel&Co.

«Le mouvement en Gaspésie aura plutôt lieu au début juin tandis qu’à Montréal, il faudra probablement tondre avant la fin mai», il-t-il également précisé.

Un kit est disponible pour les plus impliqués, et contient une affichette pour gazon et des semences de fleurs mellifères. Pour s’inscrire et participer, il faut se rendre sur le site defipissenlits.com.

Voici les insectes pollinisateurs: