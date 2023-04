[EN IMAGES] Oeuf géant, lapin de trois pieds, commande sur mesure: voici les chocolats les plus chers pour Pâques...

En prévision de la fête de Pâques, Le Journal est parti à la quête des chocolats les plus extravagants, les plus grands ou les plus dispendieux du Québec. Nous avons mis la main sur d’impressionnantes créations réalisées par des chocolatiers de Montréal, de Drummondville et de Québec.

• À lire aussi: Nouvelles tendances en chocolats

Des lapins de 3 pieds

Photo fournie par Jacques Thivierge

La chocolaterie La Fudgerie à Québec propose à sa clientèle des lapins gigantesques de plus de trois pieds, faits de chocolat belge.

« Beaucoup d’entreprises viennent acheter un de nos gros lapins afin de les faire tirer à leurs employés », explique Jacques Thivierge de La Fudgerie de Québec.

Photo fournie par Jacques Thivierge

Chaque année, plusieurs familles de la région de Québec s’y rendent afin de mettre la main sur des produits faits sur place à partir de chocolat belge. De trois à cinq lapins de 3 pieds sont habituellement créés, et bien qu’ils se vendent près de 350 $ chacun, il n’en reste habituellement plus un d’ici la fête de Pâques, souligne le maître « fudgeron », Jacques Thivierge.

Des créations variées

Les chocolateries Choco Daisy de Drummondville et de Sherbrooke offrent des chocolats de Pâques dont les prix peuvent aller jusqu’à 150 $.

Photo fournie par Choco Daisy

« Souvent les familles viennent pour acheter un centre de table qu’ils vont se partager », remarquent la propriétaire, Judy-Ann Duguay, la propriétaire de Choco Daisy.

Photo fournie par Choco Daisy

En plus du montage de Pâques mettant en vedette une poule dans un demi-œuf entourée de plusieurs cocos à 150 $, on trouve également une lapine de 1,8kg de chocolat arborant un tablier rouge à 110 $ à la boutique.

Un œuf à 600 $

La chocolaterie Heyez située sur la Rive-Sud de Montréal reçoit régulièrement des demandes pour des pièces aux tailles impressionnantes.

« En boutique, on tient un œuf géant [26 pouces] et on en vend un ou deux par année », mentionne Karolanne Pomerleau, la propriétaire de la chocolaterie de Saint-Bruno-de-Montarville.

Photo fournie par Karolanne Pomerleau

Ayant pris la relève de l’entreprise il y a 6 ans, la jeune professionnelle dénote un intérêt pour les créations spectaculaires réalisées par le maître chocolatier des lieux, Jérôme Savoie-Lemay.

Photo fournie par Karolanne Pomerleau

En plus du fameux œuf géant peint à la main vendu 489 $ en boutique, la chocolaterie fait régulièrement des commandes sur mesure. Une de leur dernière création est une poule dans son nid de copeaux de chocolat posée sur un œuf géant et son prix se détaillait à 595 $. Selon la propriétaire, les prix peuvent varier entre 500 $ et 1000 $ pour ce type de produit, toujours selon la quantité de chocolat et le temps lié à la conception.