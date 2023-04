Tournoi des Maîtres: un verre, un foyer, un trophée, des histoires et des rêves dans le pavillon du Augusta National

AUGUSTA | Il y a des expériences qui ne s’achètent pas. Couvrir le Tournoi des Maîtres s’inscrit évidemment parmi celles-ci. Retourner plusieurs fois au prestigieux club de golf du Augusta National est un grand privilège. Jouer le parcours au lendemain du Masters l’an dernier est en soi un miracle. Le hasard a voulu que j’aie pu réaliser un véritable rêve d’enfant quelques semaines avant que la vie m’enlève mon paternel avec qui je partageais tant de passions, dont le golf.

Samedi, par un froid et pluvieux samedi à Augusta, celui qui m’a appris à mordre dans la vie m’a fait un autre gros clin d’œil à ma septième visite sur cette parcelle de terre sacrée de la Géorgie.

Qu’est-ce que le «National» pouvait bien m’offrir de plus qu'il ne le fait depuis 2016? Surtout par un temps maussade qui a provoqué la suspension du jeu en plein après-midi...

De retour du Amen Corner, détrempé et essayant de grimper la côte du 10e qui s’était transformé en une longue glissade de boue que quelques malheureuses victimes ont descendue sur les fesses, il flottait un exquis parfum de foyer de bois dans l’air.

Comme celui des chalets qui boucanent par de froides journées d’hiver dans les montagnes du Québec. J’ai donc cherché d’où il pouvait bien provenir. Des cabines près du 10e tertre ou des foyers dans le somptueux pavillon?

Plan de match osé

Accompagné de mon ami et collègue du Toronto Sun, Jon McCarthy, nous nous sommes mis à rêver... Encore!

Mais cette fois, c’était à la chaleur pour se réchauffer un tantinet avant de reprendre le travail jusqu’en soirée.

En plein déluge, toute voile dehors! Direction le pavillon au pas accéléré.

«Qu’est-ce que ce serait bon un bourbon près du foyer dans le «clubhouse», me lance en chemin McCarthy, un gentilhomme d’origine irlandaise qui m’a épaulé dans les moments personnels difficiles l’an dernier.

«Vient-en Jon, on va vivre une autre expérience inoubliable au "National". On va se réchauffer avec un verre», ai-je aussitôt rétorqué.

Il semblait douter du plan de match, mais l'Irlandais au fond de lui ne voulait surtout pas le refuser.

Près de l’entrée du pavillon, on y retrouve le long bar de la terrasse prise normalement d’assaut par les membres, leurs invités et les «patrons» privilégiés à y avoir accès.

Les parasols verts et blancs fermés sous une pluie battante, l’endroit était désert. Heureux de pouvoir servir deux Canadiens mouillés de la tête aux pieds, ils nous ont tendu nos deux verres de nectar avec un large sourire.

Au chaud pendant une heure

En montrant nos «badge» de scribes mouillés jusqu’aux os, on nous ouvre la porte et nous accueille chaleureusement dans cette typique façon des gens du sud des États-Unis.

On s’installe donc dans les gros fauteuils près de l’un des deux foyers en jasant des faits saillants de cette maussade journée.

D’une tranquillité absolue, la pièce transpire l’histoire du club fondé en 1932. Curieux, on peut plonger les yeux dans les bouquins du célèbre golfeur et fondateur Bobby Jones ou bien contempler les peintures de la flore désignant chaque trou du parcours.

Mais incontestablement, le regard est attiré sur l’énorme maquette originale du trophée du Tournoi des Maîtres.

Déposée sur un massif socle de bois devant la fenêtre pour qu’elle puisse refléter les rayons de clarté, l’imposante pièce mesure environ quatre pieds de large et pèse plus de 100 livres. Construite de 900 pièces d’argent, cette réplique identique du réputé «clubhouse» y est installée depuis 1961.

Tout autour sont gravés les noms des champions du tournoi depuis 1934 en plus de ceux qui ont remporté la médaille d’argent remise au golfeur ayant terminé deuxième. Sur la bande circulaire de 9 pieds et demi ceinturant le trophée, on aperçoit les Gene Sarazen, Byron Nelson, Sam Snead, Ben Hogan, Arnold Palmer, Jack Niclaus, Gary Player, Seve Ballesteros, Nick Faldo, Tiger Woods et cie.

PHOTO D'ARCHIVES, COURTOISIE

Tous les grands noms qui ont marqué ce sport y sont inscrits.

Certains plus souvent que d’autres, à commencer par Nicklaus, détenteurs de six vestons verts, et Tiger Woods qui en comptent cinq. Les deux plus grands de l’histoire à mon humble avis.

Photo d'archives, Getty Images

Photo d'archives, AFP

Perdu dans nos pensées, à nous de revivre leurs exploits dans notre tête.

Une réplique si identique que...

Rentre un homme au veston vert avec ses deux invités. En observant la pièce et en apercevant leurs yeux ébahis, ce membre du Augusta National commence à leur raconter l’histoire du trophée.

Bien enfoui dans le fauteuil, réchauffé par le foyer et les gorgées du spiritueux, j’ai écouté avec attention le récit s’inscrivant parmi les meilleures histoires entendues autour d’un feu de bois.

Il leur explique que l’artiste, Gordon Lang de Spaulding and Co, a construit une réplique si identique du pavillon que l’une des colonnes en argent, la deuxième à partir de la gauche lorsqu’on le contemple depuis le premier tertre, est légèrement croche.

Au moment de livrer la pièce à l’époque, des membres s’étaient aperçus de l’erreur architecturale. Lang les avait donc tirés par la manche à l’extérieur et leur avait pointé le défaut architectural.

Stupéfaction

Loin d’être entrepreneur général en construction, je me débrouille somme toute bien équipé d’une scie, d’un marteau, d’une perceuse et d’un ruban à mesurer dans mes temps libres. Même si madame estime que mes projets de rénos prennent une éternité à compléter...

Mais en observant attentivement le scintillant trophée, on voit bien la légère inclinaison de la poutre. Stupéfait, je m’en aperçois depuis mon chaud cocon quelques minutes plus tard, à ma sortie du pavillon.

Photo d'archives, AFP

En moins d’une heure, j’avais donc appris un nouveau récit de cette riche histoire de la vaste propriété de Washington Road, prisée par les amateurs de golf à travers le monde.

Encore une fois privilégié, j’ai levé mon verre à l’effigie du Masters vers cet énorme trophée et le ciel. Et, encore une fois, j’ai remercié mon paternel de m’avoir appris à oser et apprécier les moments comme celui-là.

Des moments privilégiés qui ne s’achètent pas, auxquels j’en suis éternellement reconnaissant.