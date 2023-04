La carrière de Émily Bégin en 5 photos souvenirs

Chaque semaine, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs

Débuts de comédienne

Photo d'archives

En 2007, lors du visionnement de la troisième saison télé du Petit monde de Laura Cadieux dans laquelle Émily interprète le rôle d’une religieuse aux côtés de grandes comédiennes dans l’univers créé par Michel Tremblay. C’était quatre ans après sa participation à Star Académie. Elle coanimait à l’époque Le décompte Franco à Énergie 94,3.

Il y a dix ans

Photo d'archives

En 2013, se démarquant grâce à sa voix et sa grande flexibilité en danse, Émily reprenait le rôle qu’elle avait campé près de dix ans plus tôt dans la comédie musicale Cabaret mise en scène par Denise Filiatrault. Elle a aussi joué dans les comédies musicales Un violon sur le toit, Sweet Charity, Neuf et My Fair Lady.

Troisième album

Photo d'archives

En 2012, Émily posait pour notre photographe, alors qu’elle lançait son troisième album solo, Les nuits d’Émily. Elle travaillait alors comme chorégraphe à Star Académie et pour Revue et corrigée au Rideau vert. Elle jouait aussi au théâtre et au cinéma, était chroniqueuse télé et suivait des masterclass avec René Richard Cyr.

Premier Star Académie

Photo d'archives

En 2003, la jeune chanteuse de 21 ans native de Saint-Jérôme était révélée lors de la première édition de Star Académie et elle serait de la tournée de la populaire téléréalité de TVA à travers le Québec. Elle lançait un an plus tard son premier album Légende urbaine.

Fille active

Photo d'archives

Une toute jeune Émily, athlète accomplie. Durant 10 ans, elle a fait de la gymnastique, s’entraînant une trentaine d’heures par semaine. Elle a participé à plusieurs compétitions et, lors de ses études au cégep, elle a été entraîneuse privée. Tout ça sans savoir qu’elle deviendrait un jour comédienne, chanteuse, animatrice, metteuse en scène et chorégraphe.

♦ Émily Bégin sera de retour à TVA aux côtés de son mari, Guillaume Lemay-Thivierge, à la nouvelle formule de docuréalité commenté par l’experte Louise Sigouin Si on s’aimait encore. Comme à Si on s’aimait, le couple y ira de commentaires et de confidences personnelles. Cette saison quatre couples, rendus à un point tournant de leur relation, se donneront une dernière chance et se livreront sans tabou. Du lundi au jeudi 19 h dès le 1er mai à TVA et TVA+.

♦ Émily et Guillaume Lemay-Thivierge ont relevé le défi du docuréalité Avec pas de plan !, la construction de leur propre minimaison sur une presqu’île. À revoir sur QUB, illico ou Helix. Une deuxième saison est dans les cartons.

♦ On peut entendre Émily sur la nouvelle chanson Du rêve à la réalité entourée d’artistes des premières éditions de Star Académie, pour souligner le 20e anniversaire du phénomène télé. Une chanson d’Annie Villeneuve et Guy Tourville. À voir sur YouTube.