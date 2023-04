La longue histoire d’amour de Chris de Burgh avec les Québécois

Depuis 1975, Chris de Burgh s’est toujours fait un plaisir de revenir jouer pour le public québécois presque chaque année. « Après l’Amérique du Sud, c’est vraiment à Montréal, grâce à la station CHOM, que tout a commencé », raconte l’artiste anglo-irlandais qui viendra donner quatre concerts au Québec dans les prochains jours.

Quand on regarde sur le site setlist.fm la liste des spectacles qu’a donnés Chris de Burgh au Québec depuis le début de sa carrière, le chiffre est assez impressionnant. En tout, l’artiste a fait plus d’une quarantaine de concerts dans notre province, principalement à Montréal et Québec, mais aussi à Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay.

« Ça remonte à vraiment longtemps, mais pour moi c'est comme une histoire d’amour qui a commencé avec Spanish Train and Other Stories, a dit au Journal l’auteur-compositeur à propos de sa relation avec le Québec. Je me rappelle les concerts que j’ai faits au Forum et à la Place des Arts. Quand j’arrivais sur scène, les gens se levaient et applaudissaient. Ça me tirait les larmes aux yeux. J’ai vraiment hâte d’y retourner. »

Le spectacle que de Burgh présentera dans quelques jours s’appelle Une soirée avec... Chris de Burgh & Band — Ses Chansons, Histoires et Succès. Le chanteur a eu l’idée de cette tournée alors qu’il donnait des concerts solos en Europe.

« J’en ai fait une cinquantaine et je me suis rendu compte que les gens avaient l’air d’aimer les histoires que je racontais sur mes chansons. Dans le nouveau concert, il y en aura plusieurs. Je serai cette fois-ci accompagné de mes musiciens. »

Carte de visite

Durant cette soirée, le chanteur offrira des morceaux chers à son cœur, sans oublier les grands succès. « J’ai environ 330 chansons dans mon répertoire, mais c’est important pour moi de me rappeler que les gens viennent entendre les succès comme Spanish Train, A Spaceman Came Travelling, Don’t Pay The Ferryman et High On Emotion. »

Bien sûr, le méga hit planétaire The Lady in Red fera aussi partie du programme. Est-ce que Chris de Burgh s’est parfois tanné de la faire en concert ? « Non, ce n’est jamais arrivé. Je ne placerais pas cette chanson-là dans mon top 10 de mes chansons préférées. Mais c’est ce qu’on appelle une carte de visite. Les gens qui aiment ce morceau, c’est une clé pour écouter mes autres pièces qui sont complètement différentes. »

► Le spectacle Une soirée avec... Chris de Burgh & Band — Ses Chansons, Histoires et Succès sera présenté au Grand Théâtre de Québec (12 avril), au Théâtre Granada de Sherbrooke (13 avril) et à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal (16-17 avril). cbeb.com.