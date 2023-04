Des séries à découvrir pour les amoureux des animaux

Les animaux peuvent être à la fois fascinants et attendrissants. Rares sont les gens qui n’ont aucun intérêt envers eux. Ceux et celles qui jetteront un œil à l’une ou l’autre de ces productions auront assurément de nouveaux coups de cœur.

Grandir dans le monde animal (v.o. Growing Up Animal)

Photo fournie par National Geographic

Toute l’espèce animale est en vedette dans cette production léchée et émouvante signée National Geographic. Avec les joies de la naissance viennent des leçons à tirer, car ce ne sont pas les défis qui manquent, peu importe le mignon petit animal qui ouvre les yeux sur notre monde. Encore une fois, le National Geographic fait bien plus que nous transporter dans des lieux magnifiques auprès de bêtes captivantes ; il nous entraîne avec elles le temps de plusieurs aventures enrichissantes.

► 6 épisodes pour les abonnés de Disney+

Ces animaux qui nous veulent du bien

Photo fournie par AMI-télé

Dans cette production d’AMI-télé, les bêtes ne sont pas simplement des animaux de compagnie, mais de véritables partenaires de vie. Par eux passe une transformation au puissant impact positif, une transformation qui permet à des gens de goûter à des moments de bien-être et de calme. Soutiens moraux et affectifs, les nouveaux amis — en majorité des chiens — ne craignent aucune émotion, aucune épreuve et aucune âme éprouvée. Ils ont un pouvoir qu’on leur envie.

► 8 épisodes relayés par Tou.tv

Ils sont nés !

Photo fournie par Pixcom

Les premiers mois d’un animal sont déterminants. Ces bêtes mignonnes découvrent une panoplie de choses, mais doivent aussi apprendre une série d’actions qui leur permettront de mener une vie normale. Chiots, porcelets et autres bébés animaux, ils évoluent rapidement. Évidemment, leur quotidien n’est pas de tout repos, mais ils développent des habiletés cruciales. Certains seront adoptés, d’autres pas. L’essentiel de ce « docu-feuilleton » est toutefois ailleurs : il se trouve dans la beauté de goûter à de nouvelles expériences sous la supervision d’humains.

► 8 épisodes offerts sur Vrai

Chat sauvage (v.o. Wildcat)

Photo fournie par Prime Video

Un jeune animal peut-il agir comme « sauveur » ? La réponse est oui. Dans ce documentaire, le téléspectateur est témoin du pouvoir d’un bébé ocelot orphelin. L’adorable bête va permettre à un jeune vétéran de voir la vie sous un nouveau jour. En prenant soin de ce félin, l’homme sera entraîné dans toute une gamme d’émotions et sur un chemin où les aventures seront nombreuses. L’ocelot et l’ancien membre de l’armée vont être utiles l’un pour l’autre. Ils entretiendront une relation unique et salvatrice.

► Proposé sur Prime Video

Wild Babies : petits et sauvages (v.o. Wild Babies)

Photo fournie par Netflix

La réalité de la vie sauvage n’est pas la même pour tous. Même entourés, les bébés animaux n’ont pas tout le temps voulu pour s’acclimater à leur environnement. Lionceaux, éléphanteaux, petits pingouins et autres créatures attendrissantes doivent tirer le maximum de l’énergie qui les habite. Ici, on donne des noms à ces sympathiques bêtes qu’on regarde négocier avec ce qui se présente à elle. Si on ne peut leur souhaiter une existence parfaitement calme, on en vient rapidement à espérer que les épreuves auxquelles ils seront confrontés ne les traumatiseront pas.

► 8 épisodes à regarder sur Netflix