Daniel Lavoie: «Je n'ai jamais regretté une seule minute ce métier-là»

«Je n’ai jamais regretté une seule minute ce métier-là», lance Daniel Lavoie. À 74 ans, le chanteur célèbre ses 54 années de carrière et, surtout, le 40e anniversaire de l’album qui a changé sa vie : Tension Attention. Le tout en remontant en solo sur les scènes du Québec.

Il habite depuis un moment en Italie, se dit désormais « paresseux » et plus enclin qu’il était à vivre la dolce vita qu’à accomplir tout le travail que demande l’acte de remonter sur scène. Pourtant, Daniel Lavoie s’apprête à reprendre la route de la province avec la tournée anniversaire de son album culte Tension Attention.

«J’avais un peu décidé de ne plus en faire [de concerts], mais c’est le producteur Martin Leclerc qui m’a convaincu qu’il fallait souligner les 40 ans de Tension Attention. Il m’a pris par les sentiments», explique en riant le chanteur, qui a joué 1200 fois dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Un retour après 6 ans

C’est en dénichant les musiciens de talent avec qui le chanteur de Je voudrais voir New York avait envie de jouer depuis longtemps – dont Paul Brochu – que le feu de la scène lui est revenu.

«J’ai assez d’expérience pour savoir que c’est beaucoup de travail, faire un spectacle, dit-il. Trouver une équipe, un concept, c’est une grosse affaire. Heureusement, il y a beaucoup de bonheur qui accompagne tout cela. Il est toujours étonnant et miraculeux de voir tous les morceaux se mettre en place.»

Son grand souci professionnel de donner le maximum aux gens qui se déplacent pour venir le voir en spectacle ajoute à sa nervosité de se livrer, pour la toute première fois en 6 ans, seul sur scène.

«Je serai debout, face à mon public, les yeux dans les yeux», affirme l’artiste qui dit attaquer cette tournée dans un esprit de bête de scène. Il jouera bien un peu de piano, mais laissera l’instrument pendant la majeure partie du spectacle à son ami, Jean-François Groulx.

Un distillé de 54 ans de carrière

Daniel Lavoie proposera un « distillé de 54 années de carrière » à ses spectateurs. Les chansons qu’il préfère, qui sont encore pertinentes et qu’il aime encore chanter, car elles ont encore une résonance dans sa voix.

Le chanteur a l’embarras du choix : il peut piger dans ses 24 albums lancés au fil de sa carrière, dont Long courrier, La licorne captive, Mes longs voyages et Comédies humaines.

«À 74 ans, tu ne sais pas ce qui peut arriver l’année prochaine. J’ai décidé de ne pas perdre de temps», poursuit celui qui sortira également un album de compositions anglophones country-folk aux influences des années 30, Scrub Oak : The dog and the Moon, le 14 avril prochain.

«Aujourd’hui, toute ma vie est en Italie, poursuit-il. Je découvre une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle cuisine. C’est comme renaître un petit peu. Changer de pays, c’est se garder vivant.»

La tournée Tension Attention de Daniel Lavoie sera de passage à Montréal le 13 avril, Longueuil le 29 avril, Québec le 30 avril et Laval le 4 juin.

Questions en vrac

La chanson dont les gens vous parlent le plus ?

Ils s’aiment, croyez-le ou non. C’est une chanson que chacun prend comme il le veut.

Un de vos spectacles les plus mémorables ?

Lorsque j’ai fait la première partie d’Édith Butler au Patriote, à 23 ans. C’était mon premier album, j’arrivais au Québec, j’étais inconnu. J’étais très timide, j’étais tellement nerveux et j’avais tellement les mains moites que j’avais de la difficulté à tenir mon micro.

Une collaboration marquante ?

J’ai fait beaucoup de chansons avec Maurane, que j’aimais beaucoup. Avec Jorane aussi. On a pondu Les amoureux de l’an 2000 en quelques heures en studio, et c’est l’un des beaux enregistrements de ma vie.

Un souhait que vous n’avez pas encore réalisé ?

Je les réalise à mesure. Ce ne sont jamais des choses énormes. Ah oui, je souhaite que la guerre termine bientôt et qu’on retrouve un monde plus paisible.

Votre chanson la plus significative ?

Jours de plaine est une chanson très importante pour moi. Elle a été écrite dans des conditions particulières sur un sujet qui me touche et qui fait mal : les francophones hors Québec. Ils s’aiment aussi, car c’est celle qui m’a mis sur la map.