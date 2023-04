Les tensions à Jérusalem et les troubles à venir

Des rites religieux musulmans et juifs simultanés sur et autour du mont du Temple à Jérusalem se sont déroulés sans affrontements ce dimanche de Pâques.

Mais des incidents graves y sont toujours à redouter. De multiples frappes aériennes et tirs de roquettes ces derniers jours entre Israël, la Syrie et des organisations palestiniennes à Gaza et au Liban font craindre un embrasement du Moyen-Orient en rapport avec ces lieux saints.

Au cœur du conflit, le mont du Temple et l’esplanade sur laquelle sont érigés la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher d’où Mahomet serait monté au ciel. L’esplanade est retenue d’un côté par le mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme, dernier vestige du temple de Salomon détruit par les Romains en l’an 70 de notre ère.

Alors que des milliers de fidèles priaient devant le mur pour la Pâque juive, au-dessus du mur dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, des centaines de Palestiniens priaient pour le ramadan.

Sous une forte escorte policière, des centaines de juifs défiants se sont même rendus sur l’esplanade des Mosquées, sous les huées des Palestiniens qui protestaient contre leur présence.

En 2000, une telle visite du futur premier ministre israélien Ariel Sharon pour affirmer les revendications juives sur le site sacré a conduit à quatre années de violence connues sous le nom de «Seconde intifada», entraînant des centaines de morts et de blessés.

Les «Accords d’Abraham» menacés

Les affrontements israélo-arabes actuels surviennent alors que le gouvernement israélien traverse une période particulièrement trouble. Le premier ministre Netanyahu, devant les tribunaux pour répondre à des accusations criminelles de corruption, veut abolir l’indépendance de la Cour suprême du pays, avec l’appui de sa coalition de partis religieux d’extrême droite.

Si les troubles autour d’Al-Aqsa se poursuivent, l’exaspération qui gagne les opinions publiques arabes pourrait entraîner la rupture des relations nouvellement établies avec l’État juif de trois pays musulmans, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, les fameux «Accords d’Abraham» que juifs, musulmans et chrétiens considèrent comme prophète fondateur.

Les jours sombres qui sont à craindre ne feront rien pour accroître la possibilité de la signature d’un accord de paix au Moyen-Orient et la création d’un État palestinien.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est dans la guerre des Six Jours de 1967, déclarant Jérusalem sa capitale pour l’éternité. Cela n’a jamais été reconnu internationalement. Les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État indépendant.

Ignorant le droit international, sous la protection du veto américain, Israël a installé plus de 600 000 colons juifs en Cisjordanie. En 2006, l’ancien président et Prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, a été accusé d’antisémitisme pour avoir comparé la politique israélienne dans les territoires occupés avec celle de l’Afrique du Sud au temps de l’apartheid.

La démographie joue contre Israël. Tout indique que, d’ici moins de 30 ans, les musulmans vont être plus nombreux que les juifs entre la Méditerranée et le Jourdain, qui englobe Israël, la Cisjordanie et Gaza. Cet État juif avec une majorité musulmane sera entouré en 2050 d’États musulmans majoritairement hostiles ou inamicaux comprenant quelque 200 millions d’habitants.

Un impossible État palestinien viable

La création de deux États viables impliquerait d’importants transferts de population. Et jamais les colons juifs de Cisjordanie ne vont rentrer en Israël sans une épouvantable guerre civile. Des États imbriqués dans un enchevêtrement d’enclaves et un empêtrement de juridictions sont impossibles à imaginer.

À moins d’un miracle – c’est le cas de le dire –, loin de s’atténuer, les tensions actuelles au Moyen-Orient ne peuvent que s’accentuer dans les années à venir. On ne peut pas espérer y établir une paix durable dans de telles conditions.