Leur sous-sol inondé deux fois en près d’un an

Une famille de la Montérégie est dévastée après avoir vu leur sous-sol se faire inonder pour la deuxième fois en un an, à cause de la récente tempête de verglas.

« La première fois, en mars 2022, c’était à cause de la fonte des neiges. On a dû refaire le sous-sol au complet, mais j’imagine qu’on va devoir recommencer », déplore Frédérique Dumur, qui a du mal à voir la fin des rénovations.

Au printemps dernier, l’assurance avait versé environ 8000$ pour couvrir les dégâts au sous-sol. Cette année, elle s’attend à débourser encore le même montant, en plus du 600$ payé pour l’achat d’une génératrice.

Mercredi, sa fille rentrait de l’école en autobus quand la tempête de verglas a commencé à faire des ravages, arrachant des arbres sur son passage. L’autobus est d’ailleurs resté bloqué par des arbres, qui ont aussitôt été déplacés par des voisins de Rivière-Beaudette, en Montérégie.

« Ma fille a fait une crise de panique tellement la météo n’était pas belle, dehors. Nous, à la maison, c’était le grand stress aussi », raconte la mère de famille.

Une panne désastreuse

Sans électricité, les pompes de la Ville ont cessé de fonctionner, au grand désespoir des citoyens qui ont vu l’eau s’accumuler dans leurs sous-sols.

« À partir de là, l’eau est montée très vite. On a dû passer au moins cinq heures sous la pluie, dans la tempête, à essayer de vider l’eau », se souvient la quinquagénaire, encore ébranlée par les évènements.

La résidence du couple a deux pompes, l’une est située dans le garage et l’autre dans un petit « réduit » sous la maison. Les pompes étant en panne, le couple a dû pomper manuellement l’eau pendant six heures au total, de 15h à 21h, en croisant les doigts pour que l’électricité soit rétablie.

« On s’est demandé ce qu’on devait faire, parce qu’on était courbaturés, épuisés. On marchait dans l’eau, on était trempés. Et si l’électricité ne revenait pas? On n’allait pas passer la nuit dehors », explique Mme Dumur.

Fatigués, la famille est allée se coucher en espérant que les dommages ne seraient pas trop importants. Même si l’eau a continué de monter pendant la nuit, Mme Dumur pense néanmoins que les heures passées à pomper auront servi à limiter les dégâts, puisqu’elles ont empêché l’eau de stagner.

Une génératrice en renfort

Le lendemain, les efforts du couple ont été concentrés pour trouver une génératrice. Après plusieurs visites dans les magasins de Montréal et de la Montérégie, il a finalement mis la main sur la perle rare à Brossard.

« C’était la dernière, on a été chanceux. Honnêtement, là, le sous-sol sèche vraiment vite avec la génératrice. C’était devenu essentiel, parce qu’on n’avait pas d’électricité », souligne Frédérique Dumur.

En fin d’après-midi samedi, la maison restait plongée dans l’obscurité, comme celles des voisins. En attendant le rétablissement du courant, la famille s’alimente de salades et de sandwich, en plus d’utiliser le barbecue pour les repas chauds.

« C’est fou comment une seule journée peut gâcher la fin de semaine de Pâques au complet », souffle la mère de famille, visiblement troublée.