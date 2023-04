Littérature jeunesse: la vie n’est pas une comédie romantique

Cet été sera tout simplement parfait. Du moins, c’est la promesse que se fait Fiona. Malheureusement, l’adolescente n’a même pas le temps de faire l’ébauche de ses beaux plans estivaux que tout s’écroule : ses parents lui annoncent leur séparation !

N’en pouvant plus d’être à la maison, Fiona s’entend avec sa grand-mère, Iris, pour passer l’été chez elle. Iris est une célèbre écrivaine de romans d’amour, ainsi Fiona est convaincue que son été sera magique...

Iris et Fiona un peu drama, le premier roman de Marianne Girard, se savoure rapidement et laisse une forte impression par son goût unique, à la fois léger, mais profond... On peut initialement croire qu’on se plongera le nez dans une romance d’adolescents qui cherchent leur place dans l’univers, mais c’est tellement plus que ça !

L’autrice ne présente pas uniquement Fiona, une adolescente, elle nous ouvre la porte sur les secrets de sa famille en nous entraînant dans le passé de sa mère Kate et dans la vie loin d’être ordinaire de sa grand-mère Iris. Le clan Sharp est constitué de femmes fortes et inspirantes qui ont chacune leur façon de faire front aux épreuves de la vie.

Un peu drama

Fiona est une adolescente bien de son époque. Elle se tient au skatepark avec ses amis, elle se réconforte à coup d’épisodes de ses séries préférées en rafale sur Netflix, puis elle utilise Instagram comme moyen de communication.

Elle trouve sa mère tellement lourde... Et c’est là que le récit devient davantage intéressant : en parallèle à l’histoire de Fiona, on plonge dans celle de Kate, en 1997, alors qu’elle était elle-même adolescente et vivait dans la grandiose demeure d’Outremont de sa célèbre mère.

Les chapitres s’entremêlent et c’est ainsi, avec un pied dans le présent et dans le passé, qu’on découvre qui sont réellement les femmes Sharp et comment leurs visions de l’amour et de la vie se ressemblent, après tout.

Un excellent roman de type coming of age qui charmera autant l’adolescente que la jeune adulte, et même la mère !

À LIRE AUSSI

Un pas à la fois

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

Une peine d’amitié, c’est parfois plus douloureux qu’une peine d’amour. C’est exactement ce que vit Brianne, depuis que sa meilleure amie Élisabeth est déménagée. Voyant qu’elle ne cesse de broyer du noir, sa mère l’encourage à s’inscrire au nouveau club de course de son école. Mais Brianne déteste courir et elle déteste cette manie qu’a sa mère de lui faire sentir qu’elle devrait perdre du poids. Un pas à la fois, c’est une belle histoire d’amitié ; d’amitié et d’amour envers soi-même... Brianne a peur de se faire de nouveaux amis, mais elle craint surtout de découvrir comment elle peut s’ouvrir et devenir elle-même sa propre amie.

Linoubliable

Photo fournie par les Éditions la courte échelle

Linoubliable raconte l’histoire de Mimi qui n’a jamais rencontré sa petite sœur, Linou. Celle-ci est décédée avant même de voir le jour. Mimi n’a pas pu lui dire « allô », mais n’est jamais parvenue à lui dire « au revoir » non plus... Sur une vieille dactylo, Mimi décide d’écrire des lettres à sa sœur. Des lettres hantées par sa mort, mais pleines de vie, au rythme des confidences qu’elle y livre sur son amitié avec la marginale Janice, sur son kick sur le nouveau voisin qui joue du piano et sur l’éclatement de leur famille. Linoubliable, c’est doux, touchant et drôle. Un superbe roman en vers libres.

Premier rendez-vous T.6 : La formule magique d’un baiser papillonesque

Photo fournie par les Éditions Michel Quintin

Fidèle aux autres volets, ce sixième tome aborde l’amitié, l’amour, la famille, ainsi que des thématiques importantes et présentes dans le quotidien des ados, notamment le consentement et le harcèlement. Azalée, qui attend la danse du solstice d’été depuis l’école primaire, capote parce que l’événement pourrait être annulé. Puis, elle rêve d’embrasser celui qui fait battre son cœur, mais il a la mononucléose ! De son côté, Théo est abasourdi d’apprendre que son chum a déjà vécu sa première fois. Également au programme, un voyage à New York. L’ultime tome de cette populaire série se présente comme un véritable cadeau !

L’étourbillon

Photo fournie par Alice Éditions

À la suite du décès de sa mère, le père de Jill décide de déménager, de changer de paysage. La jeune fille a toujours été une grande amoureuse de la nature. Elle avait l’habitude de partir seule dans la forêt et d’y rester le plus longtemps possible, jusqu’à ce que son absence se fasse ressentir et que quelqu’un s’inquiète. Mais ça n’arrivait jamais... Jill, tout comme son père, souhaite commencer une nouvelle vie. Mais est-ce possible quand la mort de son petit frère, l’alcoolisme de ses parents, les agressions sexuelles dont elle a été victime et la maladie de sa mère la hantent encore ? Un récit poignant, hors du commun.