L’odyssée d’un grand-père par alliance

Touchant à souhait, ce nouveau roman du grand écrivain allemand Bernhard Schlink réunit deux êtres aux idées diamétralement opposées.

En 1965, Kaspar Wettner a aidé Birgit, sa future femme, à fuir l’Allemagne de l’Est pour recommencer sa vie à l’Ouest. Et ils sont toujours heureux ensemble, même si les problèmes d’alcool de Birgit sont de plus en plus difficiles à gérer.

Un soir, après avoir quitté sa librairie berlinoise, Kaspar sera ainsi à peine surpris de retrouver leur appartement sens dessus dessous, un verre de vin renversé sur le tapis du salon. Mais le pire l’attend à l’étage : Birgit est allongée dans la baignoire, morte depuis déjà quelques heures.

C’est en triant les papiers de sa femme et en lisant un texte écrit à la première personne que Kaspar aura la surprise d’apprendre que durant toutes leurs années de vie commune, Birgit lui a caché quelque chose de gros : quand elle vivait encore de l’autre côté du rideau de fer, elle a abandonné un bébé dès la naissance. Un bébé aujourd’hui adulte qu’elle aurait vraiment souhaité pouvoir retrouver si elle en avait eu la force et le courage.

Des relents d’extrême droite

Qu’à cela ne tienne. Maintenant qu’elle n’est plus là, c’est Kaspar qui tentera de le faire à sa place. Il y parviendra et de ce fait, il découvrira aussi l’existence de Sigrun, sa petite-fille de 14 ans. Mais comme elle a grandi dans un milieu néonazi — entourée de photos de Rudolph Hess et d’Irma Grese ! —, rien ne sera gagné d’avance et il devra travailler très fort pour se faire apprécier d’elle.

Une histoire superbe, qui raconte aussi l’Allemagne.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Run, Rose, run

Photo fournie par les Éditions de l’Archipel

Après Bill Clinton, c’est maintenant au tour de la reine du country Dolly Parton de s’associer à James Patterson pour nous offrir un bon petit roman. On y fera la rencontre d’AnnieLee Keyes, une jeune chanteuse bien décidée à faire sa marque à Nashville, capitale de la musique country. Mais elle cache un lourd secret et bien sûr, il va finir par la rattraper...

Sidérations

Photo fournie par les Éditions 10/18

On ne l’a jamais caché, l’Américain Richard Powers fait partie de nos auteurs favoris. Il n’y a qu’à lire L’arbre-monde ou Le temps où nous chantions pour comprendre rapidement pourquoi. On retrouve aussi tout son génie dans Sidérations, qui raconte l’histoire d’un gamin à part obligé d’avoir recours au neurofeedback pour tenter de contrôler ses crises de rage.

Sauces & cie

Photo fournie par les Éditions de La Martinière

Parfois, il suffit d’une simple cuillère de sauce pour ajouter un bon coup de oumph à tout ce qu’on prépare. Du ketchup maison à la sauce hollandaise, en passant par la sauce tartare, l’aïoli, la sauce ravigote ou la sauce périgourdine, on trouvera ici de quoi bonifier entrées, plats principaux et même quelques desserts !

Design durable

Photo fournie par les Éditions Québec Amérique

Si on songe à acheter ou à faire construire une maison, ce guide sera sans doute notre plus précieux allié. En plus de donner toutes sortes de conseils pour nous aider à évaluer nos besoins et à bien choisir notre future propriété, il nous explique comment opter pour un design durable et comment trouver les bons experts, tout en précisant ce que peut coûter la rénovation de telle ou telle pièce. Un must !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Les Presses de la Cité

En secondes noces

Ce nouveau thriller domestique de Shari Lapena nous entraîne d’abord à Creemore, dans le Colorado. Un coin de pays où il neige tellement que les conditions routières sont souvent dangereuses. Mais peu importe. Lindsey, qui est enceinte jusqu’aux yeux, a vraiment besoin d’aller à Grand Junction pour voir sa famille, et Patrick, son mari, est prêt à l’y amener.

Neuf ans plus tard, on va retrouver ce même Patrick à Newburgh, dans l’État de New York. Et cette fois, c’est à une certaine Stephanie qu’il sera marié. Ce n’est pas tout le temps facile à cause de leurs jumelles de quatre mois, mais dans l’ensemble, on peut dire que les choses vont bien entre eux, que la vie est belle.

Le « mais » de l’histoire

La paisible existence de Patrick volera en éclats le jour où Erica Voss, toujours aussi magnifique, débarquera dans la salle d’attente de la petite agence d’architecture où il travaille. Erica était autrefois la meilleure amie de Lindsey et malheureusement pour lui, elle a encore beaucoup à raconter sur la mort de cette dernière. Toutefois, en échange d’un gros montant d’argent, elle pourrait bien accepter de la boucler.

Une histoire qui, on s’en doute, va très mal se terminer...