Chocolats de Pâques: voici les nouvelles tendances à essayer ce week-end

La nouvelle tendance aux chocolats pur, végane et sans allergène fera le bonheur des Québécois qui en raffolent cette année à Pâques.

• À lire aussi: Et les gâteries les plus chères sont...

Bien que les Québécois soient particulièrement friands de chocolat au lait, de plus en plus d’amateurs se tournent vers des chocolats véganes ou axés sur la pureté du cacao.

« On remarque un intérêt majeur pour le chocolat fait de cacao à 100 %, dont la liste d’ingrédients qui ne contient qu’un élément », note Nicolas Butelet, chef chocolatier à l’Académie du chocolat de Montréal, qui précise du même coup que le sucre présent dans le chocolat est du fructose extirpé de la cabosse

Photo fournie par Nicolas Butelet Nicolas Butelet

Académie du chocolat

Le Français d’origine œuvrant dans le domaine depuis plus de 25 ans dénote un grand retour aux sources dans le monde de la chocolaterie. Selon lui, les gens sont à la recherche d’éléments plus neutres, de moins en moins de colorants et de peu d’ingrédients.

« Les fameux lapins au chocolat avec les yeux blancs faits à partir de chocolat blanc qui était un grand classique, et bien je pense que ça va revenir », ajoute-t-il.

Sans allergènes

Les chocolatiers dénotent aussi une augmentation de la demande pour les chocolats sans produits laitiers et sans gluten.

« Ce qui est très populaire depuis quelque temps, ce sont les chocolats sans allergènes. Il y a beaucoup de gens intolérants au lactose qui m’en demandent », relate Judy-Ann Duguay, la propriétaire de Choco Daisy, à Drummondville.

Le chef Butelet explique d’ailleurs que grâce à une plante nommée « chufa », plusieurs maîtres chocolatiers arrivent dorénavant à reproduire un goût s’apparentant à celui du chocolat lait pour créer certains de leurs chocolats.

Que ce soit des lapins hauts de trois pieds, de centres de table extravagants ou encore d’œufs de Pâques géants, le chocolat demeure le cadeau gourmand le plus offert pendant la fête de Pâques.

« Pâques c’est la fête du chocolat [...] on le voit, c’est la période où en vend le plus de l’année », souligne le chef Butelet.