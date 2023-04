Objectif photo: Setenil, le village sous la falaise

La première fois que j’ai vu des images de cette ruelle aux façades blanchies à la chaux et blotties sous un immense rocher, j’ai vraiment cru à un montage photo. Comment un lieu autant atypique peut-il réellement exister ? En déambulant dans cette commune d’Espagne, une unique question me brûle les lèvres. Pourquoi avoir décidé d’ériger un village sous une masse rocheuse à ce point imposante ? Depuis le 12e siècle, cet endroit constitue une forte-resse naturelle quasi imprenable. Ce site est situé à seulement 16 km de la magnifique commune de Ronda, connue pour son pont en arche qui plonge dans un profond canyon. Selon moi, Setenil de las Bodegas est encore plus impressionnant !

Une fois stationné un peu en retrait du cœur du village, rien ne me laisse croire que je suis au bon endroit. Je marche alors vers le canyon qui longe le lit de la rivière Trejo. En croisant des petites rues et des ruelles, j’arrive enfin sous ce gros caillou. Aussitôt, un fort sentiment d’oppression m’envahit, mais cela se dissipe rapidement. Je finis par l’oublier et simplement admirer la vue. Avec un peu de chance et un brin de patience, je réussis à être seul et contemple ce site spectaculaire le temps d’une photo !

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/100s à F/5.6

ISO : 250